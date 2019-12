คนร้ายวางระเบิดบริษัททำหนังสั้น ล้อเลียนพระเยซูเป็นเกย์ ทำสังคมลุกเป็นไฟ

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เว็บไซต์นิวยอร์กไทมส์ และ เดลี่เมล รายงานว่า เกิดเหตุชายคนร้ายสวมหน้ากากจำนวน 3 คน บุกปาระเบิดขวดใส่ออฟฟิศบริษัทผลิตภาพยนตร์ Porta dos Fundos ในเมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล

รายงานเผยว่า กลุ่มผู้ก่อเหตุถูกเรียกว่า Command of Popular National Insurgence และมีการระบุเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเป็นกลุ่มนักแสดงตลก ซึ่งได้ทำภาพยนตร์สั้นเรื่อง The First Temptation of Christ โดยถ่ายทอดให้เห็นว่าพระเยซูเป็นเกย์ เดินทางกลับบ้านในวันประสูติครบรอบ 30 ปี และนำแฟนผู้ชายกลับไปด้วย





อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทผลิตภาพยนตร์ดังกล่าว ยืนยันที่จะถ่ายทอดภาพยนตร์สั้นเรื่องดังกล่าวต่อไป โดยระบุว่า

"ประเทศจะรอดพ้นจากการถูกเกลียดชัง และความรักมีชัยไปพร้อมกับเสรีภาพในการแสดงออก เราจะก้าวไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่ง มั่นคง มีแรงบันดาลใจและมั่นใจมากขึ้น"

เคราะห์ดีที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้าช่วยดับไฟเอาไว้ได้ทันเวลา ก่อนจะดำเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ภายหลังจากการตรวจสอบพบว่า บริเวณประตูทางเข้าด้านหลังสำนักงานได้รับความเสียหาย แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บภายหลังจากภาพยนตร์สั้นดังกล่าวถูกเผยแพร่ผ่านทาง Netflix ก่อให้เกิดความไม่พอใจอย่างรุนแรงในกลุ่มศาสนา มีการสร้างคำร้องออนไลน์เรียกร้องให้มีการแบนภาพยนตร์สั้นดังกล่าว โดยมีผู้ไปร่วมลงชื่อมากกว่า 2 ล้าน