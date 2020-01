อ้อย Take Me Out แจ้งความกลับกองปราบ 3 ล้าน ปมปล่อยคลิปรวบคดีโกงเงินล้าน

โดย อ้อย Take Me Out ระบุว่า คลิปดังกล่าว เป็นความจริงแค่ส่วนเดียว แต่ตำรวจกลับส่งให้กับสื่อมวลชนอย่างไม่เป็นธรรม หลังจากมีข่าวออกไป ตนเกิดความเสียหาย แม้ข่าวซาลงก็ไม่มีใครออกมาแสดงความรับผิดชอบ โดยเฉพาะชายชาตรีในเครื่องแบบ

ความคืบหน้าล่าสุดวันที่ 29 มกราคม 2563 เฟซบุ๊ก รถตระเวนข่าว V.2 รายงานว่า อ้อย Take Me Out ได้เดินทางไปยัง สน.ทุ่งมหาเมฆ พร้อมด้วยทีมกฎหมาย เพื่อแจ้งความ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และความผิดตามมาตรา 157 (ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ) หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมทั้งหมดได้นำคลิปวิดีโอ ขณะจับกุมตน ส่งกระจายให้กับสื่อมวลชนตามรายงานข่าวระบุว่า อ้อย Take Me Out เตรียมฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจำนวน 3 ล้านบาท จากกองปราบปรามด้วย