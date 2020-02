นิสิต ม.เกษตรฯ ชุมนุมแสดงพลัง - นศ. แห่ติดแท็ก ร่วมหนุนประชาธิปไตย

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ได้มีการรีทวีตภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รวมตัวกันแสดงพลังสนับสนุนประชาธิปไตย ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย พร้อมข้อความระบุว่า "In solidarity with you all." และยังได้โพสต์ภาพนักศึกษาจากหลายมหาวิทยาลัยร่วมแสดงพลังเป็นหนึ่ง

นอกจากจะมีการรวมตัวกันของเหล่านิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วนั้น ในโลกโซเชียลเองก็ได้มีการแสดงพลังโดยการติดแฮชแท็กของแต่ละมหาวิทยาลัย ดังนี้

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KU #KUไม่ใช่ขนมหวานราดกะทิ- มหาวิทยาลัยศิลปากร SU #ศิลปากรขอมีซีน- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CU #เสาหลักจะไม่หักอีกต่อไป- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ TU #ที่ยุบอนาคตใหม่พี่มหาลัยกูทั้งนั้น- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ PSU #ฝุ่น6ล้านหรือจะสู้ท่าน9เสียง- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม MSU #ถึงจะอยู่ไกลขอส่งใจที่ลานแปดเหลี่ยม- มหาวิทยาลัยมหิดล MU #ศาลายางดกินของหวานหลายสี- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒSWU #รากฐานจะหารด้วย- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU #ช้างเผือกจะไม่ทน- มหาวิทยาลัยรามคำแหง RU #ลูกพ่อขุนไม่รับใช้เผด็จการ- มหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU #kkuขอโทษที่ช้าโดนสลิ่มลบโพสต์- มหาวิทยาลัยนเรศวร NU #มอนออยากออกจากกะลา#สามพระจอมจะยอมได้ไง- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี / KMUTT- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / KMUTNB- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง / KMITL