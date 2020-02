เอ็กซ์ Let Me In 3 อดีตหนุ่มหน้าเบี้ยว ศัลยกรรมพลิกชีวิต กลายเป็นหนุ่มฮอต กับภาพล่าสุดหลังเลิกรากับแฟนสาวประเภทสอง

เชื่อว่าใครหลาย ๆ คนยังจำหนุ่มคนนี้ได้เป็นอย่างดี เอ็กซ์ นพจิต มลสิน ที่โด่งดังจากรายการ Let Me In Thailand 3 จากหนุ่มหน้าเบี้ยว กลายเป็นหนุ่มหล่อ งานรุ่งไปโดยปริยาย และนี่คือภาพชีวิตปัจจุบันของหนุ่มคนนี้ แถมยังคบกับแฟนคนใหม่ที่เป็นผู้หญิงอีกเช่นกัน