ภาพวาด แวน โก๊ะ 215 ล้าน ถูกขโมยหาย โจรลงมือก่อนวันครบรอบ 167 ปี ศิลปินดัง

ภาพวาด แวน โก๊ะ มูลค่า 215 ล้านบาท ถูกขโมยจากพิพิธภัณฑ์ในเนเธอร์แลนด์ เผยสุดบังเอิญ โจรแสบลงมือก่อเหตุ ก่อนวันเกิด แวน โก๊ะ













เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 เดอะการ์เดี้ยน รายงานว่า ภาพวาด The Parsonage Garden at Nuenen in Spring ผลงานของ วินเซนต์ แวน โก๊ะ (Vincent Van Gogh) ศิลปินยุคโพสต์อิมเพรสชันนิสม์ชื่อก้องโลก ได้ถูกขโมยหายไปจากพิพิธภัณฑ์ซิงเงอร์ ลาเริน (Singer Laren Museum) ในเมืองลาเริน จังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์ ทางตอนเหนือของเนเธอร์แลนด์ สร้างความตกตะลึงและโศกเศร้าแก่ผู้คนทั้งเมืองเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในเวลาประมาณ 03.15 น. ตามเวลาท้องถิ่น ของวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม โดยคนร้ายไม่ทราบจำนวนได้บุกเข้ามาภายในตัวอาคาร ก่อนจะขโมยภาพวาด แวน โก๊ะ ไปเพียงชิ้นเดียว ไม่ได้หยิบฉวยอย่างอื่นติดตัวไปด้วย









อาร์ธูร์ บรานด์ท ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ เปิดเผยกับสื่อท้องถิ่นว่า ภาพวาด The Parsonage Garden at Nuenen in Spring น่าจะมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 6 ล้านยูโร หรือกว่า 215 ล้านบาท แต่ทั้งนี้มันอาจมีมูลค่ามากกว่านั้น เพราะก่อนหน้านี้ ภาพวาด แวน โก๊ะ อีกภาพหนึ่ง ที่สร้างสรรค์ขึ้นในช่วงที่เขาพักอาศัยในเมืองนือเนิน เคยถูกประมูลขายไปในราคา 10 ล้านยูโร หรือกว่า 359 ล้านบาท

เขากล่าวอีกว่า The Parsonage Garden at Nuenen in Spring เป็นภาพวาดอันแสนสวยงามและจรรโลงใจ ที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยหนึ่งในศิลปินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด์ บัดนี้ภาพวาดได้ถูกขโมยหายไปแล้ว และตนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มันกลับคืนมาโดยเร็วที่สุด เพื่อที่ผู้คนจะได้ชมชื่นและรื่นรมย์ไปกับความงดงามของมันได้อีกครั้ง



ข้อมูลจาก เดอะนิวยอร์กไทม์ส ระบุว่า พิพิธภัณฑ์ลิงเงอร์ ลาเริน ได้ปิดเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม เนื่องจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ปกติแล้วทางพิพิธภัณฑ์จะไม่มีการจัดเวรยามคอยเฝ้าในเวลากลางคืน แต่จะมีสัญญาณกันขโมย ซึ่งเชื่อมต่อไปยังสถานีตำรวจโดยตรง เมื่อคนร้ายทุบกระจกเข้ามาด้านใน ตำรวจจึงรู้ว่าเกิดเหตุร้ายและรีบมาในทันที ทว่ากลุ่มคนร้ายสามารถหลบหนีไปได้ก่อนThe Parsonage Garden at Nuenen in Spring เป็นภาพวาดสีน้ำมัน ถูกวาดขึ้นในปี 2427 ตอนที่ แวน โก๊ะ อายุประมาณ 30 ปี และย้ายกลับไปอยู่กับพ่อแม่ของเขาในเมืองนือเนิน เมืองเล็ก ๆ ทางตอนใต้ของเนเธอร์แลนด์ปัจจุบันตัวภาพวาดเป็นสมบัติของพิพิธภัณฑ์เกรอนิงเงอร์ (Groninger Museum) พิพิธภัณฑ์เก่าแก่อายุ 146 ปี ซึ่งทางพิพิธภัณฑ์ลิงเงอร์ ลาเริน ได้ยืมภาพวาดนี้มาเป็นการชั่วคราว เพื่อจัดแสดงในนิทรรศการ Mirror of the Soul ซึ่งโชว์ผลงานของศิลปินชาวดัตช์ในช่วงศตวรรษที่ 19 กว่า 70 ภาพทางด้าน ยาน รูดอล์ฟ เดอ ลอร์ม ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ลิงเงอ ลาเริน กล่าวว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ตนโกรธแค้นและเศร้าเสียใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะในช่วงเวลาอันมืดมนหดหู่นี้ ตนตระหนักได้เป็นอย่างดีว่าศิลปะคือสิ่งที่ช่วยปลอบประโลมจิตใจ เป็นแรงบันดาลใจ และช่วยเยียวยารักษาจิตใจของทุกคนทั้งนี้เหตุบังเอิญคือ วันที่โจรลงมือก่อเหตุ ช่วงเวลา 1 วัน ก่อนวันเกิดครบรอบ 167 ปี ของ แวน โก๊ะ โดยศิลปินดังเกิดเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2396