สาวเล่าชีวิตนรกวัยเด็ก ยายสอนให้เป็นโสเภณี แม่พาเร่ขายตัว ก่อนขายทิ้งเอาเงิน

สาวเขียนหนังสือ เล่าชีวิตนรกวัยเด็ก ยายฝึกให้เป็นโสเภณี แม่พาออกขายตัวตั้งแต่ 7 ขวบ ก่อนขายลูกทิ้งเอาเงินกิน เผยเคยโดนข่มขืน แต่แม่ไม่สนใจ ย้อนถามซ้ำ ทำไมยอมมีเซ็กส์ฟรี ๆ

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2563 เว็บไซต์เดลี่สตาร์ รายงานเรื่องราวของ เอลิสก้า แทนเซอร์ หญิงสาวชาวสโลวาเกีย ที่ได้ออกมาบอกเล่าประสบการณ์ชีวิตวัยเด็กที่แสนสลดใจผ่านหนังสือ The Girl From Nowhere โดยเธอและญาติรุ่นราวคราวเดียวกัน ถูกยายฝึกให้เรียนรู้การเป็นโสเภณีตั้งแต่อายุ 6 ขวบ ด้วยการเอากล้วยยัดลงคอ เพื่อเลียนแบบการใช้ปากสำเร็จความใคร่ ก่อนจะถูกพาเข้าสู่โลกแห่งการค้าบริการทางเพศ ซึ่งคนที่เป็นธุระจัดการทุกอย่างคือแม่แท้ ๆ ของเธอเอง