หลักการจีนเดียว คืออะไร เปิดความหมาย และที่มา ข้อพิพาท จีน-ไต้หวัน

หลักการจีนเดียว หรือนโยบายจีนเดียว (One China Policy) คืออะไร เกิดขึ้นมาได้อย่างไร สรุปแล้ว ไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนหรือไม่ มาหาคำตอบกัน







ความเป็นมาของคำถามที่ว่า ทำไม จีน ถึงมี 2 จีน ซึ่งต้องเกริ่นย้อนไปเมื่อครั้งหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จบลง ประเทศจีนในขณะนั้นที่เป็นเพียงสาธารณรัฐจีน ก็เกิดสงครามกลางเมือง ของพรรคก๊กมินตั๋ง นำโดย จอมพล เจียง ไค-เช็ก และพรรคคอมมิวนิสต์จีน นำโดยเหมา เจ๋อ ตง ซึ่งผู้ชนะคือพรรคคอมมิวนิสต์จีน หลังจากนั้น จอมพล เจียง ไค-เช็ก ได้ย้ายรัฐบาลไปที่ไต้หวัน ด้านเหมา เจ๋อ ตง ได้ตั้งระบอบสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้นใน ค.ศ. 1949 จึงเกิดเป็นจีนและไต้หวันนับจากนั้นเป็นต้นมา

สำหรับความสัมพันธ์ ไทย-จีน นั้น ประเทศไทย รับรองว่า จีนแผ่นดินใหญ่ คือจีนที่แท้จริง ส่วนไต้หวัน เป็นส่วนหนึ่งของจีน แม้ว่าไต้หวันจะมีระบอบการปกครองที่แยกจากจีน มีสกุลเงิน รวมถึงนโยบายต่าง ๆ ของตัวเองก็ตาม ซึ่งคำตอบว่าไต้หวันเป็นประเทศ หรือเป็นส่วนหนึ่งของจีนนั้น เป็นคำตอบที่มีความเกี่ยวข้องกับการเมืองระหว่างประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้





เกี่ยวกับเรื่องนี้หลายคนอาจสงสัยว่า "นโยบายจีนเดียว" หรือ One China Policy นั้นคืออะไร แล้วตกลง ไต้หวัน เป็นประเทศ หรือเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนกันแน่ เรามาหาคำตอบกันนโยบายจีนเดียว จึงเป็นหลักการที่เกิดขึ้นในยุคสงครามเย็น เมื่อรัฐบาลสหรัฐฯ กับจีน ร่วมมือต่อต้านสหภาพโซเวียตในทศวรรษ 1970 ทั้งนี้ ข้อมูลจาก สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ระบุไว้ว่า นโยบายจีนเดียว หรือหลักการจีนเดียว One China Policy เป็นจุดยืนที่จีนยื่นต่อประเทศที่จะมีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการ ต้องเลือกเพียงจีนเดียว ไม่สามารถมีความสัมพันธ์ได้ทั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน (People's Republic of China : PRC) หรือจีนแผ่นดินใหญ่และสาธารณรัฐจีน (Republic of China : ROC) หรือไต้หวัน และด้วยนโยบายจีนเดียวนั้น รัฐบาลจีนมีจุดยืนว่า ไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีน และไม่อาจแบ่งแยกจากจีนได้เพราะถือเป็นบูรณภาพแห่งดินแดนของจีน