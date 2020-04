รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อธิบาย ทฤษฎีวิวัฒนาการคัดเลือกโดยธรรมชาติ ชี้ ชาร์ล ดาร์วิน ต้องการสื่อว่าสิ่งมีชีวิตต้องร่วมมือกัน ไม่ใช่ต่อสู้กันเพื่ออยู่รอด หรืออ่อนแอก็ตายไป ในช่วงโควิด 19 ระบาด อย่างที่ โจ จิรายุส บอก















ภาพจาก Instagram joejirayut ภาพจาก Instagram joejirayut













"struggle is replaced by co-operation" การแก่งแย่งดิ้นรน จะถูกแทนที่ด้วยการร่วมมือกัน



"เป็นสำนึกในมุมกว้างและอุปมาอุปไมย ที่จะครอบคลุมถึงการที่สิ่งมีชีวิตตัวหนึ่งจะพึ่งพากับอีกตัวหนึ่ง และสำคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือ จะครอบคลุม ไม่ใช่เฉพาะการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตตัวนั้น แต่รวมถึงความสำเร็จในการที่จะมีลูกหลานสืบต่อไปด้วย"











แต่ความเหมาะสมที่ว่า หมายถึงลักษณะที่เหมาะสมกับการเอาชีวิตรอด จากการสะสมลักษณะที่ดีให้อยู่ต่อไป การกลายพันธุ์แบบสุ่มที่ทำให้ได้ลักษณะที่ช่วยให้อยู่รอด หรือเพิ่มโอกาสสืบพันธุ์ได้ดีกว่า การปรับตัวในเชิงพฤติกรรม และจากแรงกดดันของสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ทฤษฎีนี้ เชื่อในแรงขับเคลื่อนทางวิวัฒนาการ ว่าการคัดเลือกโดยธรรมชาติเกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน ทำให้ประชากรสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในโลกเป็นสปีชีส์แบบที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบัน









ซึ่งแนวคิด Social Darwinism ถูกกลุ่มเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมสุดโต่ง (laissez-faire economics) นำไปใช้เพื่อสนับสนุนการแบ่งชนชั้น นำไปสู่ความชอบธรรมในการกดขี่ชนชั้นแรงงาน และถูกนำไปใช้สนับสนุนการล่าอาณานิคม และการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่ตามมาในประวัติศาสตร์ นอกจากนี้แนวคิด Eugenics หรือสุพันธุศาสตร์ของฟรานซิส กัลตัน (Francis Galton) ที่เชื่อในการปรับปรุงสายพันธุ์มนุษย์ให้มีความเป็นเลิศในทุกด้านของกลุ่มนาซี และนำไปสู่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ยิว ก็ได้รับอิทธิพลจากแนวคิด Social Darwinism เช่นกัน

อ่านข่าว : โจ จิรายุส ตอบ ตายได้ตายไปเลย หลังคนคอมเมนต์โอดคนรากหญ้าจะตายหมู่ โดยแนวคิดดังกล่าว ได้ถูกใช้อ้างกันมากในหลาย ๆ กลุ่ม เพื่อสนับสนุนความคิดของตนเอง เช่น พวกทุนนิยม พวกยูเจนิกส์ (eugenics) พวกเหยียดเชื้อชาติ พวกจักรวรรดินิยม พวกฟาสซิสต์ พวกนาซี หรือแม้แต่เวลาที่มีการขัดแย้งระหว่างเชื้อชาติและกลุ่มชนแต่ทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาติของ ชาร์ล ดาร์วิน นั้นตั้งใจจะอธิบายความหลากหลาย และการเกิดขึ้นของสปีชีส์ใหม่ ของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ ไม่ได้มีเจตนาอธิบายการต่อสู้กันของสังคมมนุษย์ ชาร์ล ดาร์วิน ไม่ได้อธิบายว่า สิ่งมีชีวิตตัวที่เหมาะสมที่สุด ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่แข็งแรงที่สุด หรือฉลาดที่สุด แต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้มากที่สุด และได้ขยายไปถึงตัวที่ทำงานร่วมมือกับตัวอื่นได้ ตามหลักที่ว่ารศ.ดร.เจษฎา ระบุอีกว่า ชาร์ล ดาร์วิน คาดการณ์ไว้แล้วว่า คำว่า การคัดเลือกโดยธรรมชาติ ที่เขากำลังนำเสนอแก่วงการวิทยาศาสตร์นั้น อาจถูกตีความหมายผิด หากถูกเอาไปใช้ในมุมที่แคบ ๆ ว่าเป็นการดิ้นรนต่อสู้ระหว่างสิ่งมีชีวิตเพื่อให้ตัวเองอยู่รอด จึงได้ระบุความหมายเอาไว้ว่าและยังอธิบายเอาไว้ในหนังสือ The Descent of Man ว่า ในสังคมของสัตว์สารพัดชนิด เรากลับไม่พบการดิ้นรนแก่งแย่งกันเองของสัตว์แต่ละตัว แต่กลับถูกแทนที่ด้วยการทำงานร่วมกัน และพัฒนาไปสู่ศักยภาพด้านสติปัญญาและจริยธรรม ที่ช่วยให้สัตว์สปีชีส์นั้นอยู่ในสภาวะที่ดีที่สุดที่จะอยู่รอดได้ ซึ่งกรณีดังกล่าวคำว่า "fittest" หรือ "เหมาะสมที่สุด" ไม่ได้หมายถึง ตัวที่แข็งแรงที่สุดทางกายภาพ แต่หมายถึงตัวที่เรียนรู้ที่จะรวมตัวพึ่งพากันเพื่อประโยชน์สุขของทั้งสังคม และ ชาร์ล ดาร์วิน ยังอธิบายอีกว่า สังคม ซึ่งมีสมาชิกที่เห็นอกเห็นใจกัน เป็นจำนวนมากที่สุด จะเติบโตรุ่งเรืองที่สุด และจะมีลูกหลานเป็นจำนวนมากที่สุดด้วยนอกจากนี้ เฟซบุ๊ก จ้องสืบพันธุ์ ยังได้อธิบาย ทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาติ เพิ่มเติมว่า ทฤษฎีดังกล่าว ชาร์ลส ดาร์วิน เสนอหลังจากมีโอกาสล่องไปกับเรือสำรวจบีเกิลของราชนาวีอังกฤษในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 โดยได้จากการสรุปข้อมูลทางด้านธรณีและธรรมชาติวิทยาที่พบ และตีพิมพ์ในหนังสือ The Voyage of the Beagle III และ On the Origin of Species ที่นำเสนอแนวคิดการคัดเลือกโดยธรรมชาติ โดยมีหลักการพื้นฐานว่า ผู้ที่เหมาะสมที่สุดจึงจะอยู่รอดหลังจากทฤษฎีนี้ถูกเผยแพร่ไป ก็มีการท้าทาย และการพิสูจน์มากมาย จนสุดท้ายก็เป็นที่ยอมรับ ใช้เป็นคำอธิบายเหตุผลของลักษณะของสิ่งมีชีวิต และยังคงเป็นทฤษฎีที่สมเหตุสมผลในเชิงธรรมชาติวิทยานี้มาเสมอ และยังส่งผลไปถึงแนวคิดทางปรัชญาการเมือง และอื่น ๆ อีกมากมาย ก่อนที่จะถูกนำไปพัฒนาเป็นอีกทฤษฎีที่เรียกว่า Social Darwinism ที่ระบุว่า "ผู้ที่เหมาะสมที่สุดจึงจะอยู่รอด" ใครแกร่งกว่า เหมาะสมกว่า ก็จะได้อยู่รอดต่อไปแม้ว่าในปัจจุบันแนวคิด Social Darwinism จะถูกโต้แย้งและหักล้างไปมากแล้วสำหรับโลกตะวันตก แต่ในสังคมเราก็ยังคงเห็นการถูกยกมาอ้างจากความเข้าใจผิดอยู่เสมอ ซึ่งหวังว่าในอนาคตจะมีการใช้ทฤษฎีดังกล่าวผิดบริบทน้อยในอนาคตข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก Jessada Denduangboripant