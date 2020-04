เพนตากอน เผยแพร่คลิป UFO อย่างเป็นทางการ หลังนักบินบันทึกภาพได้

ภาพจาก U.S. Department of Defense ภาพจาก U.S. Department of Defense

วันที่ 27 เมษายน 2563 สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น รายงานว่า กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ หรือ เพนตากอน ได้เผยแพร่คลิปปรากฏการณ์ทางอากาศที่ไม่สามารถอธิบายได้ (unidentified aerial phenomena) จำนวน 3 คลิป อย่างเป็นทางการ ภายหลังคลิปดังกล่าวเคยหลุดถึงสื่อมาก่อนหน้านี้ เผยให้เห็นภาพจากกล้องอินฟาเรด ปรากฏวัตถุบินได้บนท้องฟ้าที่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าคืออะไร หรือ UFO (Unidentified Flying Object) ซึ่งเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว

ด้านโฆษกของเพนตากอน ระบุว่า การเผยแพร่คลิปวิดีโอดังกล่าว เป็นไปเพื่อสร้างความชัดเจนแก่สาธารณชน ซึ่งกำลังสงสัยว่าคลิปดังกล่าวเป็นของจริงหรือไม่ และมีคลิปอื่นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ โดยหลังการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน ทางเพนตากอนได้พิจารณาอนุญาตให้เผยแพร่คลิปดังกล่าว ซึ่งไม่ได้เป็นการเปิดเผยความสามารถหรือระบบที่อ่อนไหวใด ๆ ของสหรัฐฯ รวมถึงไม่ส่งผลกระทบต่อการสืบสวนเรื่องการรุกรานทางทหารเหนือน่านฟ้าใด ๆ จากปรากฏการณ์ทางอากาศที่ไม่สามารถอธิบายได้นี้



ภาพจาก U.S. Department of Defense



ภาพจาก U.S. Department of Defense

ภาพจาก U.S. Department of Defense

ทั้งนี้ พบว่าในปี 2560 เดวิด ฟราวอร์ นักบินกองทัพเรือสหรัฐฯ ที่เกษียณแล้ว เคยเผยกับซีเอ็นเอ็นว่า เขาเคยพบเห็นวัตถุที่ไม่สามารถให้คำอธิบายได้ครั้งหนึ่ง ในปี 2547 โดยวัตถุดังกล่าวเคลื่อนที่ในทิศทางแปลก ๆ "เมื่อผมเข้าไปใกล้ มันก็เปลี่ยนทิศอย่างรวดเร็ว และหายไปในเวลาไม่ถึง 2 วินาที มันกะทันหันมาก เหมือนลูกปิงปองที่เด้งออกจากกำแพง แล้วก็กระแทกเด้งไปในทิศทางอื่น"





















ข้อมูลจากเพนตากอน ระบุว่า ทางเพนตากอนได้อนุมัติให้เผยแพร่คลิปจากกองทัพเรือ 3 คลิป ซึ่งไม่เป็นความลับอีกต่อไป โดยคลิปหนึ่งบันทึกภาพได้ในเดือนพฤศจิกายน 2547 อีก 2 คลิปบันทึกภาพได้ในเดือนมกราคม 2558 ซึ่งคลิปเหล่านี้เคยมีการเผยแพร่สู่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตในปี 2550 และ 2560ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนกันยายน 2562 กองทัพเรือสหรัฐฯ ได้ออกมายืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่าคลิปวิดีโอดังกล่าวเป็นคลิปจริง และนับเป็นครั้งแรกที่มีหน่วยงานรัฐบาลยืนยันเกี่ยวกับคลิป UFO พร้อมกันนั้นทางกองทัพเรือยังได้ออกแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นทางการ ถึงวิธีการรายงานเหตุ เมื่อนักบินเชื่อว่าได้พบเห็นวัตถุที่อาจเป็น UFOอนึ่ง คลิปเหล่านี้ได้รับการเผยแพร่ครั้งแรก บนแชนแนลยูทูบ To The Stars Academy of Arts & Science ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับอวกาศ รวมถึงปรากฏการณ์ทางอากาศที่ไม่สามารถอธิบายได้ขณะที่ก่อนหน้านี้ ทางเพนตากอนก็เคยมีโครงการลับที่ศึกษาวิจัยบันทึกเกี่ยวกับวัตถุที่ไม่รู้จักในอากาศ ที่เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 2550 และปิดตัวลงในปี 2555 เมื่อเพนตากอนประเมินว่ามีภารกิจอื่นที่มีความสำคัญสูงกว่า ซึ่งต้องใช้เงินทุนทางด้าน ลูอิส เอลิซอนโด อดีตหัวหน้าโครงการลับ ได้เผยกับซีเอ็นเอ็นว่า ส่วนตัวเขาเชื่อว่ามีหลักฐานที่น่าสนใจอย่างมาก ว่าเราอาจไม่ได้อยู่ตามลำพัง เนื่องจากที่พวกเขาทำการวิจัยนั้น ไม่ได้เป็นอุปกรณ์ในคลังของสหรัฐฯ หรือของประเทศใด ๆ เท่าที่มีข้อมูล