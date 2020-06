พบ ไข้หวัดหมูสายพันธุ์ใหม่ ในจีน แพร่สู่คนได้ หวั่นมีโอกาสเกิดการระบาดใหญ่

นักวิทยาศาสตร์ได้ชี้แจงในวารสารวิทยาศาสตร์ว่า Proceedings of the National Academy of Sciences ว่า จากนี้จะพยายามป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสไข้หวัดหมูนี้ พร้อมกับเฝ้าระวังเกตรกรผู้เลี้ยงหมูและอุตสาหกรรมเนื้อหมูด้วยเช่นกัน

แม้ว่าจะยังไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่หรืออันตรายใด ๆ แต่นักวิทยาศาสตร์จำเป็นต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด เพราะมันเป็นเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ และมนุษย์มีภูมิคุ้มกันกับเชื้อไวรัสชนิดนี้น้อยมากหรือไม่มีเลยนักวิทยาศาสตร์เรียกชื่อไวรัสชนิดใหม่นี้ว่า G4 EA H1N1 ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับไข้หวัดหมูที่เคยระบาดในจีนมาก่อนในปี 2552 แต่ครั้งนี้มันแตกต่างออกไป เพราะเชื้อไวรัสสามารถเติบโตได้อย่างทวีคูณเป็นหลายเท่าและสามารถแพร่กระจายทางอากาศได้ขอบคุณข้อมูลจาก BBC