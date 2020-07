แชร์เพียบ แบบเรียนภาษาอังกฤษ สอนวิธีการอ่านแบบนี้ ไหนลองมาอ่านกันดูสิ !

เรียกได้ว่าเป็นคำอ่านที่พีคสุด ๆ ถึงกับต้องอ่านออกเสียงตามว่ามันอ่านแบบนี้จริง ๆ หรือ ขณะที่่บางคอมเมนต์ระบุว่าการระบุคำอ่านแบบนี้ถือว่าดี จะได้พูดชัดตามสำเนียงของเจ้าของภาษาได้อย่างชัดเจนไปเลย แต่บางคอมเมนต์ก็ระบุว่าคำอ่านยากเกินไปสำหรับเด็ก Grade 1-2 (อายุประมาณ 6-7 ขวบ) การอ่านแบบนี้เหมือนให้เด็กท่องจำว่าควรอ่านแบบไหน ทั้ง ๆ ที่ภาษาอังกฤษก็มีหลายสำเนียง หากอยากให้เด็กได้สำเนียงเจ้าของภาษาจริง ๆ ก็ต้องให้เด็กได้คุยกับเจ้าของภาษาจริง ๆ น่าจะได้ผลมากกว่าการเขียนคำอ่านแล้วให้ท่องจำแบบนี้















































- How do you do ? อ่านว่า ฮอว ดืว ยืว ดื่ว- How are you ? อ่านว่า ห่อว ว๊อ หยื่ว- My name is ... อ่านว่า ใหม่ เน๊หมี่ศ-ซซซ ...