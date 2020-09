สรุปดราม่า #แบนศรีพันวา รีสอร์ต 5 ดาวภูเก็ต หลังปลาวาฬ อิสสระ อัดคลิปด่าม็อบนักศึกษา

#แบนศรีพันวา ติดเทรนด์ทวิต หลังปลาวาฬ อิสสระ ผู้บริหารอัดคลิปด่าม็อบนักศึกษา บอกคนพวกนี้ต้องติดคุก ! พร้อมโพสต์ถาม ยังจำโครงการจำนำข้าวได้หรือไม่ ?





วันที่ 21 กันยายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า #แบนศรีพันวา ได้ติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับที่ 2 เมื่อตรวจสอบ พบว่า สาเหตุมาจากคนไม่พอใจการโพสต์อินตาแกรมของนายวรสิทธิ์ อิสสระ หรือ ปลาวาฬ ผู้บริหารศรีพันวา รีสอร์ตหรูระดับ 5 ดาวของ จ.ภูเก็ต ในเรื่องการเมือง





โดยรายละเอียดนั้น เจ้าตัวมีการโพสต์คลิปนางสาวปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือรุ้ง แกนนำกลุ่มผู้ชุมนุม กำลังปราศรัยบนเวที พร้อมเขียนข้อความว่า "This bullshit has got to stop... she is not thai! Who is he working for ? This one need to be in prison How dear you!" แปลประมาณว่า "เXอะไรเนี่ย ต้องหยุดได้แล้ว เธอมันไม่ใช่คนไทย เธอทำงานให้ใครเหรอ ? คนพวกนี้ต้องติดคุก เธอบังอาจมากนะ"









นอกจากนี้ ยังมีการอัดคลิปด่าเป็นภาษาอังกฤษที่แปลเป็นไทยได้ว่า "เXอะไรเนี่ย" และเขียนอีก 2 ประโยค คือ "Arrest the child" หมายถึง ให้จับพวกเด็ก ๆ เหล่านี้ซะ และยังมีการโพสต์รูปข้าวสาร พร้อมข้อความว่า "Do you remember??.. the rice scheme." แปลเป็นไทยว่า จำได้หรือไม่ โครงการจำนำข้าว











ภาพจาก Instagram wan.issara

















