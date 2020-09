ช็อก ยูโกะ ทาเคอุจิ นางเอกญี่ปุ่นจากเรื่อง Be With You เสียชีวิต ตำรวจชี้ ฆ่าตัวตาย

ยูโกะ ทาเคอุจิ นักแสดงญี่ปุ่นชื่อดัง วัย 40 ปี ถูกพบเสียชีวิตในบ้าน ตำรวจสอบสวนชี้ เป็นการฆ่าตัวตาย













ภาพจาก KAZUHIRO NOGI / AFP



ภาพจาก KAZUHIRO NOGI / AFP





กรมตำรวจนครบาลของโตเกียวเผยว่า การเสียชีวิตของยูโกะ ทาเคอุจิ เป็นผลมาจากการฆ่าตัวตาย ไม่ระบุแรงจูงใจที่แน่ชัด โดย วันที่ 27 กันยายน 2563 เว็บไซต์โตเกียวรีพอร์เตอร์ รายงานว่า ยูโกะ ทาเคอุจิ (Yuko Takeuchi) นักแสดงสาวชาวญี่ปุนชื่อดังวัย 40 ปี ถูกพบเสียชีวิต ที่บ้านของเธอ ในเมืองกรุงโตเกียวในช่วงเช้าตรู่กรมตำรวจนครบาลของโตเกียวเผยว่า การเสียชีวิตของยูโกะ ทาเคอุจิ เป็นผลมาจากการฆ่าตัวตาย ไม่ระบุแรงจูงใจที่แน่ชัด โดย เว็บไซต์นิปปอน อ้างอิงแหล่งข่าวระบุว่า เธอถูกพบในสภาพแขวนคอภายในบ้านพัก ก่อนจะถูกนำส่งโรงพยาบาล และยืนยันการเสียชีวิตในเวลาต่อมา





สำหรับ ยูโกะ ทาเคอุจิ เริ่มมีผลงานทางโทรทัศน์เรื่องแรก Cyborg ในปี 1996 หลังจากนั้น 5 ปีต่อมา เธอได้รับความนิยมจากบทบาทพยาบาล ในเรื่อง Shiroi Kage และมีผลงานอื่น ๆ มากมาย รวมไปถึงซีรีส์ที่คนไทยรู้จักอย่าง สูตรรักข้าวห่อไข่ และ My Husband ซูเปอร์สตาร์ถามหารัก

ยูโกะ ทาเคอุจิ เกิดที่จังหวัดไซตามะ ในปี 2005 เธอได้แต่งงานกับ ชิโดะ นากามูระ (Shido Nakamura) พระเอกจากภาพยนตร์ Be With You มีลูกชายด้วยกัน 1 คน ก่อนจะแยกทางกัน กระทั่งเมื่อปีที่ผ่านมา เธอได้แต่งงานกับนักแสดงหนุ่มรุ่นน้อง ไทกิ นากาบายาชิ (Taiki Nakabayashi) และเพิ่งให้กำเนิดลูกชายคนที่ 2 เมื่อเดือนมกราคม ที่ผ่านมา

ส่วนผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกยูโกะ ทาเคอุจิ คือเรื่อง Innocent World ในปี 1998 และในปี 2007 เธอได้ร่วมแสดงในภาพยนตร์ 2 เรื่อง ได้แก่ Closed Note และ Midnight Eagle ซึ่งได้ฉายในงานเทศกาลต่างประเทศ รวมถึง ภาพยนตร์โรแมนติกชื่อดัง Be With You ในปี 2004 ซึ่งทำให้เธอได้พบรักกับพระเอกคู่ขวัญขอบคุณข้อมูลจาก tokyoreporter.com