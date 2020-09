เพจดังวิเคราะห์ รร.เครือสารสาสน์ ทำไมจึงประสบความสำเร็จ รายได้หลักพันล้าน !

สำหรับโรงเรียนสารสาสน์ ถือเป็นโรงเรียนนานาชาติที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานของประเทศไทย ก่อนจะตกเป็นข่าวฉาวดังกล่าว ซึ่งเพจเฟซบุ๊ก SME From Zero to Hero ได้เคยมีการออกมาโพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนในเครือสารสาสน์ทั้งหมด เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 ระบุว่า โรงเรียนในเครือสารสาสน์มีรายได้มากที่สุดในประเทศไทย โดยจากสถิติพบว่ามีรายได้แตะหลักพันล้านมาตลอดหลายปี กำไรสุทธิอยู่ในหลักมากกว่า 200 ล้านตลอด