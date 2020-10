คู่หมั้นนักข่าว ฟ้องร้อง เจ้าชายซาอุฯ ชี้เป็นคนสั่งฆ่า จามัล คาช็อกกี นักข่าวฝีปากกล้า

เจ้าชายโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน แห่งซาอุฯ ถูกฟ้องร้อง ชี้เป็นคนสั่งฆ่า จามัล คาช็อกกี นักข่าวที่ถูกสังหารโหดที่ตุรกี









เจ้าชายโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน มกุฎราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบีย

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 สำนักข่าวบีบีซี รายงานว่า เจ้าชายโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน มกุฎราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบีย ทรงถูกฟ้องร้องดำเนินคดี ภายใต้ข้อกล่าวหาว่าทรงเป็นผู้สั่งฆ่า จามัล คาช็อกกี (Jamal Khashoggi) นักข่าวซาอุฯ แม้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เจ้าชายโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน ทรงปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับเรื่องที่เกิดขึ้น





จามัล คาช็อกกี นักข่าวซาอุฯ ผู้ถูกฆ่าโหดในสถานกงสุล ที่ตุรกี

จามัล คาช็อกกี วัย 59 ปี เป็นนักข่าวฝีปากกล้าที่มีผลงานการเขียนแนวเปิดโปงที่โดดเด่นหลายชิ้น เขามีความใกล้ชิดกับราชวงศ์ซาอุฯ เป็นอย่างมาก และเคยเป็นที่ปรึกษาให้กับรัฐบาล อย่างไรก็ตาม เขาได้กลายเป็นผู้ไม่เป็นที่โปรดปรานและถูกเขี่ยออก เขาจึงลี้ภัยการเมืองไปยังสหรัฐอเมริกา ในปี 2560





ต่อมา จามัล คาช็อกกี ได้เริ่มเขียนบทความวิพากษ์วิจารณ์รัชทายาทแห่งราชบัลลังก์ซาอุฯ อย่างเผ็ดร้อนให้กับหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่อย่าง วอชิงตันโพสต์ (Washington Post) อย่างต่อเนื่อง





ในบทความตอนหนึ่งที่เผยแพร่ในเดือนสิงหาคม 2560 คาช็อกกีได้ระบายความรู้สึกว่า เขาหวาดกลัวว่าจะถูกคนของเจ้าชายซาอุฯ ข้ามประเทศตามมาคุกคามหรือจับตัวเขาไป



กระทั่งในวันที่ 2 ตุลาคม 2561 จามัล คาช็อกกี เดินทางไปยังสถานกงสุลซาอุฯ ณ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี และไม่กลับออกมาอีกเลย การหายตัวของเขากลายเป็นที่สงสัย จนกระทั่งเรื่องช็อกปรากฏออกมาว่าเขาถูกลอบฆ่า

จามัล คาช็อกกี ถูกวางยา รัดคอ ทรมานจนตาย และทำลายศพจนสิ้นซาก โดยคนร้ายคือกลุ่มนักฆ่ามีฝีมือจากซาอุฯ ซึ่งจากการสืบสวนสอบสวนของหลายหน่วยงาน พบว่าคนกลุ่มนี้มีความเชื่อมโยงกับเจ้าชายโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน





- ผู้ต้องหา 5 คน ถูกพิพากษาประหารชีวิต ในข้อหาฆาตกรรม



- ผู้ต้องหา 3 คน ถูกพิพากษาจำคุก 24 ปี ในข้อหาสมรู้ร่วมคิดปกปิดการฆาตกรรม



- ผู้ต้องหา 3 คนที่เหลือ ถูกตัดสินว่าไม่มีความผิด ซึ่งในจำนวนนี้มีอดีตหัวหน้าหน่วยข่าวกรองของซาอุฯ รวมอยู่ด้วย

หลังจากการเสียชีวิตของจามัล คาช็อกกี ได้มีการก่อตั้งกลุ่มสิทธิมนุษยชน Democracy for the Arab World Now (Dawn) เพื่อเคลื่อนไหวต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับนักข่าวซาอุฯ





ฮาทีเจอ เจนกิซ คู่หมั้นของ จามัล คาช็อกกี

เบื้องต้นทางการซาอุฯ ยังไม่ได้ออกมาแสดงความเคลื่อนไหวหรือชี้แจงใด ๆ เกี่ยวกับการฟ้องร้องดังกล่าว









11 บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสังหารโหดได้ถูกจับกุมในเวลาต่อมา โดยในเดือนตุลาคม 2562 ศาลอาญากรุงริยาด ได้พิพากษาดังนี้นอกจากนี้แล้ว อดีตที่ปรึกษาอาวุโสของเจ้าชายโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน ก็ถูกเชิญตัวไปสอบสวนเช่นกัน แต่ไม่ถูกแจ้งข้อหาได้ ๆล่าสุด กลุ่มนี้ได้ร่วมมือกับ ฮาทีเจอ เจนกิซ (Hatice Cengiz) หญิงตุรกี คู่หมั้นของจามัล คาช็อกกี ยื่นเรื่องฟ้องร้องดำเนินคดีกับเจ้าชายโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน รวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของซาอุฯ อีกกว่า 20 คน โดยกล่าวหาเจ้าชายว่าทรงเป็นผู้บงการเหตุสังหารคาช็อกกีในเอกสารฟ้องร้องที่ยื่นฟ้องกับศาลกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ยังระบุด้วยว่า ฮาทีเจอ เจนกิซ ได้รับบาดเจ็บและเกิดความสูญเสียทางการเงิน จากการเสียชีวิตของคู่หมั้นของเธอ