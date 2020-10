อุ๊ หฤทัย พาม็อบบุกสถานทูตสหรัฐฯ จี้หยุดสงครามไฮบริด แทรกแซงการเมืองไทย

อุ๊ หฤทัย พร้อมมวลชนปกป้องสถาบันฯ บุกถือป้ายแสดงจุดยืนหน้าสถานทูตอเมริกา คืนความสงบสุขให้โลก หยุดแทรกแซงประเทศไทย เผยเตรียมนัดคนรักสถาบันฯ แสดงพลัง

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ไทยโพสต์ รายงานว่า เมื่อเวลา 10.00 น. นางสาวหฤทัย ม่วงบุญศรี หรือ อุ๊ หฤทัย พร้อมด้วยนายศาสตรา โตอ่อน นักวิชาการอิสระ และนายศุภอรรถ จันทรสกุนต์ ทนายความ นำมวลชนสวมเสื้อสีเหลือง เดินทางมาที่สถานเอกอัคราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย โดยได้ชูป้ายกระดาษเรียกร้องไม่ให้มีการแทรกแซงกิจการภายในประเทศไทย ที่ระบุว่า "stop hybrid war Please return peace to the world"