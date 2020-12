วัตถุปริศนาพุ่งเฉียดโลก 1 ธ.ค. ห่างกว่า 50,000 กม. นักดาราศาสตร์จับตา ที่แท้เป็นวัตถุอะไร

และนั่นจะเป็นโอกาสอันดีให้นักวิทยาศาสตร์ทำการสังเกตและศึกษาเพิ่มเติม เพื่อยืนยันว่า 2020 SO เป็นสิ่งประดิษฐ์จากโลกตามที่มีการสันนิษฐานจริงหรือไม่







วัตถุดังกล่าวได้รับการขนานนามว่า "2020 SO" มีขนาดใหญ่ระหว่าง 5-10 เมตร แต่ตัวตนของมันยังเป็นปริศนา โดยพบว่าวัตถุดังกล่าวได้เคลื่อนที่เข้ามาใกล้โลกถึง 2 ครั้ง ขณะที่อยู่ในวงโคจรของโลก แต่ครั้งนี้นับว่าเฉียดเข้าใกล้โลกมากที่สุด และในเดือนมีนาคม 2564 วัตถุดังกล่าวก็จะเคลื่อนที่พ้นวงโคจรของโลกไปอย่างไรก็ตาม ในขณะที่นักดาราศาสตร์ยังไม่สามารถระบุได้ชัดว่า 2020 SO เป็นวัตถุอะไร แต่จากการสังเกตและการศึกษาในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา นักดาราศาสตร์ลงความเห็นว่าวัตถุดังกล่าวไม่น่าจะใช่ดาวเคราะห์น้อย แต่อาจเป็นสิ่งประดิษฐ์จากโลกที่มนุษย์สร้างขึ้นในอดีตสำหรับ 2020 SO ถูกตรวจจับได้โดยกล้องโทรทรรศน์สำรวจ Pan-STARRS1 ในเกาะเมาอิ ของฮาวาย เมื่อเดือนกันยายน 2563 เดิมทีนักดาราศาสตร์สันนิษฐานว่ามันเป็นดาวเคราะห์น้อยที่โคจรอยู่รอบดวงอาทิตย์ และตั้งชื่อให้วัตถุนี้ว่า 2020 SO แต่ต่อมานักวิทยาศาสตร์ที่ศูนย์ศึกษาวัตถุใกล้โลก (CNEOS) จากห้องปฏิบัติการของนาซา สังเกตเห็นวงโคจรที่ต่างออกไป และเกิดข้อสงสัยว่านี่อาจไม่ใช่ดาวเคราะห์น้อย ซึ่งจากการสังเกตเพิ่มเติมโดยนักดาราศาสตร์จากทั่วโลกก็ยืนยันข้อสงสัยนั้นด้าน พอล โชดาส ผู้อำนวยการของ CNEOS ระบุว่า จากการวิเคราะห์ทำให้คาดว่า 2020 SO อาจะเป็นวัถตุที่มาจากโลก โดยมันจะเคลื่อนที่เข้ามาใกล้โลกในวันที่ 8 พฤศจิกายน และจะยังอยู่ใกล้ ๆ วงโคจรของโลกจนถึงเดือนมีนาคม 2564 แต่ระหว่างนั้น วัตถุดังกล่าวจะเคลื่อนเข้ามาใกล้โลกมากที่สุดในวันที่ 1 ธันวาคม