ไฮโซปลาวาฬ เดือดจัด ยกเท้าเหยียบจอ ตอนปิยบุตรออกทีวี-ด่าว่าเป็นเ_ี้ย

ไฮโซปลาวาฬ อิสสระ เดือดจัดทนไม่ไหว ยกเท้าเหยียบจอ ตอนปิยบุตร แสงกนกกุล ออกรายการทีวี พูดถกประเด็นเรื่องสถาบัน

เป็นประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์อีกครั้ง ภายหลังจาก ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า ได้ไปร่วมออกรายการโทรศัพท์ พูดคุยถึงประเด็นเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับการเมืองไทย





ล่าสุด (31 ธันวาคม 2563) ภายหลังจากรายการออกอากาศ ทางด้าน นายวรสิทธิ์ อิสสระ หรือ ปลาวาฬ ผู้บริหารศรีพันวา รีสอร์ตหรูชื่อดังใน จ.ภูเก็ต ได้ออกมาอัดคลิปแสดงความคิดเห็นต่อว่าปิยบุตรอย่างดุเดือด พร้อมทั้งได้ยกเท้าขึ้นไปแนบจอโทรทัศน์ ขณะที่เป็นภาพหน้าปิยบุตรกำลังพูด





โดยปลาวาฬ กล่าวในไอจีสตอรี่ว่า "จะคุยเรื่องการเมืองอะไรก็คุยไป แต่แบบนี้ไม่ได้ ประเทศไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใครมาเป็นร้อย ๆ ปี เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์"