ฌอน บูรณะหิรัญ โพสต์..การให้อภัย คนแห่ให้กำลังใจ จวกคนด่าไม่เคยทำประโยชน์ด้วยซ้ำ

หลังเกิดประเด็นดราม่า ฌอน บูรณะหิรัญ ก็เงียบหายไปพักใหญ่ แต่ช่วงหลัง ๆ มานี้ เจ้าตัวเริ่มโพสต์คำคมลงในเฟซบุ๊กอยู่บ้าง และล่าสุด (26 มกราคม 2564) ฌอน ได้โพสต์ข้อความระบุว่า "It isn't easy to forgive. but if you don't. It's harder to move forward" (การให้อภัยมันไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ถ้าคุณไม่ทํา มันยากที่จะก้าวไปข้างหน้า)

ซึ่งภายหลังจากที่ ฌอน บูรณะหิรัญ โพสต์คำคมดังกล่าว ได้มีคนเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจมากมาย โดยบอกว่า คุณทำดีที่สุดแล้ว ถึงจะพลาดไปบ้างก็ไม่เป็นไร เพราะคนที่ตำหนิคุณ บางคนไม่เคยทำประโยชน์เลยก็มี และบอกว่าทำสิ่งที่คุณคิดว่าถูกต้องถึงแม้จะไม่ถูกใจใคร จงทำความดีต่อไป