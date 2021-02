และล่าสุด (10 กุมภาพันธ์ 2564) ไป๊ ทาคน นายแบบชื่อดังชาวเมียนมา ที่ก่อนหน้านี้ออกมาโพสต์ต่อต้านการทำรัฐประหาร ก็ได้เผยภาพตัวเองขณะออกมาร่วมชุมนุมเพื่อคัดค้านการรัฐประหารเมียนมา โดยมีการระบุข้อความว่า Fight for Democracy "Help Us Stop Crime Against Humanity", "Support US", "Send Us Humanitarian aid" #SaveMyammar #Save_Burma



ภายหลังจากที่เกิดการรัฐประหารในเมียนมา มีการจับตัวรัฐมนตรี รวมไปถึงผู้นำอย่างนาง ออง ซาน ซูจี ซึ่งชนะการเลือกตั้งไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน รวมทั้งการตัดสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต ซึ่งขณะนี้สถานการณ์ในเมียนมา มีกลุ่มผู้ชุมนุมออกมาเดินขบวนประท้วงเป็นจำนวนมาก