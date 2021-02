ไป๊ ทาคน เผย ถ้าถูกจับ วอนทุกคนช่วยประเทศแทน - ไร้การเคลื่อนไหวในโซเชียล หลังออกมาชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตย ต่อต้านรัฐประหารเมียนมา

ภาพจาก Instagram paing_takhon

อย่างไรก็ตาม เมื่อตรวจสอบไปยังเฟซบุ๊ก Paing Takhon พบว่าไม่มีความเคลื่อนไหวใด ๆ ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 19.35 น. โดยข้อความสุดท้ายที่ ไป๊ ทาคน โพสต์เป็นข้อความภาษาเมียนมามีความหมายเกี่ยวกับการเรียกร้องให้ปกป้องประชาชน

เกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ไป๊ ทาคน ได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว ระบุว่า "If I'm arrested. help and support the country as much as you can in place of mine."