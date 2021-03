หลังจากที่ทวีตดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก ลามมาถึงชาวเอเชียที่คุ้นชินกับการรับประทานข้าวด้วยมือ รวมถึงประเทศไทยเราเองที่ยังต้องใช้มือจกข้าวเหนียว เปิบข้าวสวยกันอยู่ ทำให้หลายคนมองว่าทวีตของ Grant Harrold เป็นการเหยียดชาติพันธุ์หรือไม่ เพราะการที่ตัวเองไม่ใช้มือ ก็ไม่ใช่เรื่องที่จำเป็นต้องไปบอกใครว่าห้ามใช้มือ





ด้านชาวเน็ตไทยต่างก็เข้ามาคอมเมนต์เรื่องราวดังกล่าว บางคนก็ระบุว่าเรื่องแบบนี้เป็นวัฒนธรรมใคร วัฒนธรรมมัน ต้องเข้าใจว่าเขาหมายถึงการนั่งรับประทานบนโต๊ะแบบผู้ดีอังกฤษ เป็นการรับประทานอาหารแบบเป็นทางการ ก็ถูกแล้วที่ไม่ต้องใช้มือจก เพราะดูไม่สุภาพแค่นั้น แล้วอีกอย่าง ฝรั่งใช้ช้อนแค่รับประทานซุปกับของหวาน จะดราม่าทำไม



























https://twitter.com/TheRoyalButler/status/1368125070745419784



"Ladies and gentlemen, remember we always use a knife and fork or chopsticks to eat rice! We do not use our hands or fingers !!!""เรียนท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี จงจำไว้เสมอว่าเราต้องรับประทานข้าวด้วยมีดและส้อม หรือตะเกียบ เท่านั้น เราไม่ใช้มือและนิ้วในการกิน !!!"งานนี้หลายคนก็ถึงกับบอกว่า อย่าเพิ่งมาสอนกันเลย ไปล้างก้นด้วยน้ำเปล่าก่อนแล้วค่อยมาคุยกัน แถมยังจะใช้มีดและส้อมพวกนั้นตัดเม็ดข้าวอีกต่างหาก แต่ถึงดราม่านี้จะหนักหน่วงเพียงใด ก็มีบางคนออกมาแสดงความสงสัยว่าหายไปไหน แล้วงานนี้คนกินข้าวด้วยช้อนจะร่วมวงดราม่าด้วยได้ไหมล่ะนี่