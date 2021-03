ส่องโปรไฟล์ ปลาวาฬ อิสสระ ไฮโซหนุ่มเจ้าของโรงแรมหรูระดับโลก ศรีพันวา

ภาพจาก Instagram wan.issara ภาพจาก Instagram wan.issara



สำหรับ ปลาวาฬ อิสสระ หรือ นายวรสิทธิ์ อิสสระ เป็นทายาทของ สงกรานต์ และศรีวรา อิสสระ เจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชื่อดัง เจ้าของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ ซึ่งสืบทอดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มาตั้งแต่รุ่นปู่ อย่าง ชาญ อิสสระ เป็นเจ้าของตึกชาญอิสสระ 1 และ 2, บ้านอิสสระ พระราม 9, คอนโดมิเนียมหรู The Issara Ladprao, The Issara @42 เป็นต้นปลาวาฬ มีพี่น้อง 3 คน คือ ปลาทู วรดิษฐ์ ดูแลธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของครอบครัว และ ปลาเข็ม กรัชเพชร เจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า kemissaraปี 2546 - 2547 DCT school of Hotels and Business Management, สวิตเซอร์แลนด์ปี 2542 - 2545 Santa Fe College, สหรัฐอเมริกาปี 2540 - 2542 Saddle brook preparatory Schoolปี 2537 - 2540 Bradfield College, อังกฤษปี 2534 - 2537 มัธยมต้นที่ Port Regis School อังกฤษปี 2530 - 2534 ประถม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนปลาวาฬ เป็นทายาทรุ่นที่ 3 ที่ทำหน้าที่ดูแลโรงแรมศรีพันวา มูลค่า 6 พันล้านบาท โดยดำรงตำแหน่ง Hospitality and Business Development โครงการศรีพันวา ภูเก็ต ตั้งแต่ปี 2548 ถึงปัจจุบัน ปลาวาฬเข้ามาทำงานตั้งแต่อายุ 23 ปี ดูแลเรื่องฝ่ายขาย ต้อนรับลูกค้า และการบริการต่าง ๆ โดยโรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต เปิดเฟสแรก 11 หลัง ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2551 ก่อนสร้างเสร็จเต็มรูปแบบในปี 2553 โดยหลังกลับจากเรียนสวิตเซอร์แลนด์ ปลาวาฬขอแบ่ง 80 ไร่ จากปู่ เพื่อทำการสร้างห้องพักแบบพูลวิลล่า นั่นก็คือ ศรีพันวา ในปัจจุบันทั้งนี้ โรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต เป็นโรงแรมหรู แบบพูลวิลล่า ตั้งอยู่บนหาดส่วนตัว ปลายสุดของแหลมพันวา ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะภูเก็ต มีเนื้อที่กว่า 80 ไร่ 52 ยูนิต วิลล่าออกแบบในสไตล์ทรอปิคอลร่วมสมัย ตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเลสูงประมาณ 40 - 60 เมตรบนปลายสุดของแหลมพันวา สามารถมองเห็นวิวฝั่งทะเลสีครามของทะเลอันดามันได้ 300 องศาโรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต เคยได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 5 รีสอร์ตชั้นนำของประเทศไทย และได้รับการโหวตมากที่สุดจากเว็บไซต์ Beach Tomato UK ให้เป็นโรงแรมที่มีวิวสวยที่สุดของโลก รวมถึงรางวัลอื่น ๆ อีกจำนวนมาก อาทิ ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในโรงแรมที่มีเสน่ห์ที่สุดของโลก จากนิตยสาร Anywhere และได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสามของบีชบาร์ที่ดีที่สุดในโลก ปี 2011 จาก CNN Internationalโรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต จดทะเบียนบริษัทภายใต้ชื่อ บริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์ จำกัด ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ด้วยทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาทรายได้รวมปี 2562 ได้ทั้งหมด 649,229,263 บาท ขาดทุนสุทธิ 157,541,048 บาท โดยขาดทุนมากขึ้นถึง 107 เปอร์เซ็นต์ จากปี 2561 ที่ได้รายได้รวมทั้งหมด 635,067,808 บาท ขาดทุนสุทธิ 75,921,731 บาท และในปี 2560 ได้รายได้ทั้งหมด 624,522,118 บาท ขาดทุนสุทธิ 41,117,116 บาท- บาบา บีช คลับภูเก็ต มูลค่ากว่า 3 พันล้านบาท บนพื้นที่ 42 ไร่- บาบา บีช คลับ หัวหิน มูลค่าโครงการประมาณ 1,700 ล้านบาท พื้นที่ 12 ไร่ขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์ออนไลน์