หนุ่มไทยดังระดับโลก โชว์มายากลชั้นเซียนใน America's Got Talent กรรมการตะลึง

หนุ่มไทยดังไกลระดับโลก โชว์สุดยอดมายากลไพ่ชั้นเซียน ในรายการชื่อดัง America's Got Talent 2021 ทำกรรมการตะลึงตาค้าง ชวนเหลือเชื่อไปตามกัน











สร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับแฟน ๆ ชาวไทยเป็นอย่างมาก เมื่อ Patrick Kun หรือ แพทริค คุณ นักมายากลหนุ่มชาวไทยชื่อดัง วัย 33 ปี ก้าวขึ้นไปสู่รายการประกวดชื่อดังระดับโลกอย่าง America's Got Talent 2021 ในปีนี้ และความสามารถระดับเซียนของเขา ทำให้เหล่ากรรมการต้องตกตะลึงกันไปแบบสุด ๆ

โดยในรายการรอบออดิชั่น ซึ่งออกอากาศไปเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ที่ผ่านมา แพทริค คุณ ได้นำมายากลไพ่แบบพิเศษ ไปแสดงต่อหน้ากรรมการทั้ง 4 ราย ได้แก่ ไซม่อน โคเวลล์, ไฮดี้ คลุม, โซเฟีย เวอร์การา และโฮวี แมนเดล โดยได้แกะกล่องไพ่สำรับใหม่ออกมา ให้กรรมการเซ็นชื่อลงบนไพ่ โชว์ทำให้ไพ่หายไปและกลับมาต่อหน้าต่อตา สร้างความสับสนและประหลาดใจ









ไฮไลต์อยู่ที่ตอนสุดท้าย เมื่อ แพทริค นำไพ่ทั้งหมดไปไว้ที่ใต้มือของโซเฟียและไฮดี้ ก่อนที่ไพ่ทั้งหมดซึ่งรวมถึงไพ่ที่มีลายเซ็นของกรรมการทั้ง 4 คน จะกลับไปอยู่ในสำรับใหม่ที่ถูกเปิดซีลเอาไว้ในตอนแรก ตามสโลแกนที่เขาบอก "The end is the beginning and the beginning is the end" สร้างความเซอร์ไพรส์กันทั้งห้องส่ง ลุกขึ้นปรบมือกันสนั่น





















ก่อนหน้านี้ หลายคนที่ได้ชมรายการบางส่วนอาจจะไม่ทราบว่า หรือนึกไม่ออกว่านักมายากลหนุ่มรายนี้เป็นชาวไทย โดย แพทริค คุณ เป็นนักแสดงมายากลที่โด่งดังมีชื่อเสียงในกรุงเทพฯ ก่อนย้ายไปที่สหรัฐอเมริกา น่าชื่นชมมาก ๆ เลยทีเดียวขอบคุณข้อมูลจาก nextshark