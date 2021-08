ไม่มีสกิลเท่ากับฟรี ! หนุ่มโพสต์ถ้าแค่ทำแกงส้มไม่ได้ ก็ไม่ควรได้สินสอดเป็นแสน

กลายเป็นประเด็นดราม่าที่ยังร้อนไม่เลิกในขณะนี้ (11 สิงหาคม 2564) จากกรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่า ไม่เห็นแปลกเลย ถ้าอุตส่าห์เสียสินสอดเป็นแสนแล้วคาดหวังสกิลเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่นทำแกงส้มได้ ถ้าไม่มีสกิลอะไรที่จะมาเป็นประโยชน์ในชีวิตครอบครัวหลังแต่งงานเลย แล้วคาดหวังให้ผู้ชายต้องจ่ายเป็นแสนนี่สิแปลก ไม่มีสกิล = ฟรี ก็ควรจะถูกแล้วป่ะ ? ฟรีก็แต่งได้หนิ ไม่เห็นแปลก

นั่นคือสิ่งที่ผมคิด ก่อนจะเขียนสเตตัสสั้น ๆ นั้นไป แม้ผมจะขอโทษในการเขียนที่อาจจะสื่อความได้ไม่ดี แต่ผมปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ที่บอกว่าตัวตนของผม สมาทานแนวคิดเหยียดเพศ















ซึ่งภายหลังจากที่มีดราม่า เจ้าของโพสต์ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สรุปทรรศนะของผมเรื่องสินสอด(ที่แปลว่าค่าน้ำนมที่ให้กับพ่อแม่ ไม่ใช่เจ้าสาว)1. สินสอดควรเป็นเรื่องของความพึงพอใจของเจ้าบ่าวเจ้าสาว ไม่ควรเป็นเงื่อนไขที่ทำให้เกิดอุปสรรคในการแต่งงาน2. แต่เนื่องจากค่านิยมสังคมโดยทั่ว ๆ ไป มีการตีค่าผู้หญิงกับจำนวนเงิน เช่นเรียนจบนั่นนี่ กี่แสน กี่ล้าน3. ในสังคมชนบท (และในเมือง) บางที่ที่การทำอาหารในครัวเรือน เป็นสกิลที่สำคัญสำหรับการอยู่รอดของครอบครัว ชาวบ้าน โดยเฉพาะแม่ยาย ลุงป้า ก็จะเอาเรื่องความสามารถในการทำอาหาร ใช้แกงส้มเป็นตัวอย่าง ในการประเมินว่าที่ทางเจ้าบ่าวเสียสินสอดไป มันเหมาะสมหรือไม่ ลูกสะใภ้เข้ามาแล้ว งอมืองอเท้าหรือไม่ อะไรทำนองนี้4. ผมจึงเปรียบเทียบจากโพสท์ทำนองนี้ คือ "เรียกสินสอดตั้งแพง ทำแกงส้มเป็นม้าย" ที่คนมักเห็นเป็นเรื่องขำขัน ไร้สาระ ว่าเฮ้ย จริง ๆ ในสังคมที่เขายังวัดค่าสินสอดกันที่คุณสมบัติ หนึ่งสองสาม มันไม่ได้ไร้สาระขนาดนั้น เราสามารถมองการทำอาหาร เป็นสกิลที่สำคัญมาก ๆ ในมุมของเขาได้ ไม่ต่างกับสกิลอื่น ๆ ของผู้หญิงยุคใหม่ในเมืองที่อาจจะไม่ใช่การทำอาหารอีกต่อไป5. ผมเลยสรุปว่า สังคมที่มันวัดกันที่สกิลในเรื่องสินสอด ตรง ๆ เลยคือยิ่งสกิลน้อย ยิ่งประเมินสินสอดได้ราคาน้อย ตามตรรกะของสังคมแบบนี้ มันเป็นแบบนั้นก็ถูกแล้ว แล้วถ้าเราคิดแบบบัญญัติไตรยางค์ สกิลมากสินสอดมาก สกิลน้อยสินสอดน้อย เมื่อคิดตามสมการเส้นตรงแบบถดถอย ไม่มีสกิล ก็คือสินสอด = 0 หรือฟรีนั่นเอง ถีงไม่ฟรี ก็จะเป็นค่าฐาน c จากสมการเส้นตรง b = ax+c โดยที่ c เป็นค่าคงที่ ซึ่งถ้า c อยู่ที่จุดกำเนิดในระนาบสองมิติ c ก็จะเท่ากับ 0 (อันนี้ผมเขียนภาษาคณิตศาสตร์ให้เด็กเนิร์ดได้เบียว)6. ซึ่งการที่ผมเข้าใจตรรกะของต้นโพสต์ ว่าทำไมเขาถึงโพสต์เรื่องแกงส้มกับสินสอด ในบริบทสังคมของเขา ในบริบทประสบการณ์ชีวิตของเขา มันไม่ได้เท่ากับผมสมาทานแนวคิด การตีค่าสินสอดด้วยสกิล7. ในความเป็นจริง ผมถือทัศนะตามศาสนาของผม คือสินสอดในความหมายของศาสนาอิสลาม หรือของขวัญที่สามีให้ภรรยาในวันแต่งงานเท่านั้น เป็นกรรมสิทธิ์ของภรรยาโดยสมบูรณ์ ไม่ใช่ค่าน้ำนมให้พ่อตาแม่ยาย เพราะคนมุสลิมเรายอมรับโดยทั่วกัน ว่าผู้หญิงเมื่อแต่งงานแล้ว ต้องเสียสละร่างกายของตนเองอย่างมาก ผู้ชายจึงควรลงทุนมากกว่าในสิ่งที่ลงทุนได้ เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากขึ้นในครอบครัว