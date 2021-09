เปิดลิสต์ 8 มหาเศรษฐี ไม่คิดยกทรัพย์สินทั้งหมดแก่ลูก รวยมหาศาลแต่ขอให้ลูกเพียงเศษเสี้ยว

เปิดลิสต์ 8 มหาเศรษฐีโลก ไม่คิดส่งต่อทรัพย์สินทั้งหมดเป็นมรดกแก่รุ่นลูก ทุ่มเงินเพื่อการกุศล แม้รวยเป็นล้านล้าน แต่แบ่งให้ลูกเพียงเศษเสี้ยวเพื่อประโยชน์ของเด็ก ๆ

















และนี่ก็คือบรรดามหาเศรษฐีทั้ง 8 ราย ที่ทายาทของพวกเขาจะไม่ได้รับทรัพย์สินความมั่งคั่งทั้งหมดเป็นมรดกสืบต่อไป ในขณะที่การเกิดมาเป็นทายาทของพ่อแม่ที่เป็นมหาเศรษฐีอาจทำให้เด็ก ๆ เหล่านี้ไม่ต้องมีชีวิตที่ยากลำบากนัก แต่ก็ใช่ว่าทรัพย์สินความมั่งคั่งของพ่อแม่ทั้งหมดจะถูกส่งต่อสู่รุ่นลูกเสมอไป ดังจะเห็นจากเหล่าเจ้าพ่อนักธุรกิจหลายรายออกมาประกาศ ให้คำมั่นจะส่งมอบทรัพย์สินกว่าครึ่งในมือสู่องค์กรการกุศล แทนที่จะส่งต่อแก่ลูก ๆ เพื่อให้ทายาทของพวกเขาได้รู้จักคุณค่าของการทำงานหนัก ดังที่ เว็บไซต์เซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ หยิบมานำเสนอ เมื่อวันที่ วันที่ 14 กันยายน 2564





เท็ด เทอร์เนอร์ (Ted Turner) ทรัพย์สิน 2.3 พันล้านดอลลาร์ (ราว 7.7 หมื่นล้านบาท)









เท็ด เทอร์เนอร์ เจ้าพ่อสื่อมวลชนและผู้ก่อตั้ง CNN ได้ลงนามในแคมเปญ Giving Pledge อันเป็นแคมเปญที่ส่งเสริมให้เหล่ามหาเศรษฐีบริจาคทรัพย์สินส่วนใหญ่เพื่อการกุศล โดยยังเป็นที่ทราบกันดีว่าเจ้าพ่อสื่อผู้นี้ยังเคยบริจาคเงินถึง 1 พันล้านดอลลาร์ (ราว 3.3 หมื่นล้านบาท) ให้แก่องค์การสหประชาชาติ (UN) มาแล้ว



ในช่วงชีวิตของ เท็ด เทอร์เนอร์ เขาเริ่มต้นการทำงานตั้งแต่อายุน้อย จากธุรกิจโฆษณาบิลบอร์ดของพ่อ ซึ่งเขาได้รับช่วงต่อธุรกิจนี้หลังพ่อเสียชีวิต จากนั้นเขายังทำเงินได้ถึง 7.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 2.5 แสนล้านบาท) จากการขาย Turner Broadcasting ให้กับ Warner นอกจากนี้เขายังเป็นเจ้าของที่ดินจำนวนมากเป็นอันดับสองในสหรัฐฯ อีกด้วย

รีด แฮสติงส์ (Reed Hastings) ทรัพย์สิน 5.7 พันล้านดอลลาร์ (ราว 1.9 แสนล้านบาท)

ทั้งนี้ พบว่าไม่นานมานี้แฮสติงส์เพิ่งจะบริจาคเงิน 120 ล้านดอลลาร์ (ราว 4 พันล้านบาท) เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษา รวมถึงสร้างกองทุนมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ (ราว 3.3 พันล้านบาท) กับ Silicon Valley Community Foundation ซึ่งจะมุ่งประโยชน์ทางด้านการศึกษาของผู้คนในสังคม และเขายังร่วมลงนามในแคมเปญ The Giving Pledge อีกด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าความมั่งคั่งที่เขามีอยู่จะไม่ได้ถูกส่งต่อแก่ลูก ๆ ทั้งหมด

จอร์จ ลูคัส (George Lucas) ทรัพย์สิน 7.3 พันล้านดอลลาร์ (ราว 2.4 หมื่นล้านบาท)



ลอรีน พาวเวลล์ จ็อบส์ (Laurene Powell Jobs) ทรัพย์สิน 2.2 หมื่นล้านดอลลาร์ (ราว 7.4 แสนล้านบาท)









และในตอนนี้เธอก็อุทิศความพยายามในการกระจายทรัพย์สินที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยยกระดับบุคคลและสังคมอย่างยั่งยืน เธอยังได้ก่อตั้งองค์กร Emerson Collective เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยมุ่งไปที่ด้านการศึกษา การย้ายถิ่นฐาน และความยุติธรรมในสังคมด้วย

วอร์เรน บัฟเฟตต์ (Warren Buffett) ทรัพย์สิน 1.008 แสนล้านดอลลาร์ (ราว 3.4 ล้านล้านบาท)

บิล เกตส์ (Bill Gates) และ เมลินดา เกตส์ (Melinda Gates) ทรัพย์สิน 1.332 แสนล้านดอลลาร์ (ราว 4.5 ล้านล้านบาท)

โดยส่วนตัวแล้ว บิล เกตส์ มีทรัพย์สินอยู่ที่ 1.296 แสนล้านดอลลาร์ (ราว 4.3 ล้านล้านบาท) ขณะที่อดีตภรรยามีทรัพย์สิน 5.7 พันล้านดอลลาร์ (ราว 1.9 แสนล้านบาท) เป็นที่ทราบกันดีว่าผู้ร่วมก่อตั้งไมโครซอฟต์ผู้นี้คือหนึ่งในมหาเศรษฐีใจบุญ เขาเคยก่อตั้งกองทุน Bill and Melinda Gates Foundation ในปี 2543







ทั้งนี้ มีรายงานผ่านสื่อเมื่อปี 2554 ชี้ว่า บิล เกตส์ มีแผนจะทิ้งเงินให้ลูก ๆ เพียงคนละ 10 ล้านดอลลาร์ (ราว 339 ล้านบาท) แต่ก็ยังไม่ได้มีการยืนยันแน่ชัด แต่เขาเคยให้สัมภาษณ์กับเดลี่เมลไว้ในปีเดียวกัน มองว่าการทิ้งเงินจำนวนมหาศาลให้แก่ลูก ๆ นั้นไม่ใช่เรื่องดีนักสำหรับลูก ๆ

มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก (Mark Zuckerberg) ทรัพย์สิน 1.373 แสนล้านดอลลาร์ (ราว 4.6 ล้านล้านบาท)

ย้อนกลับไปเมื่อปี 2558 ตอนที่เขากับภรรยาได้ต้อนรับลูกสาวคนแรกสู่ชีวิต พวกเขาได้ประกาศผ่านจดหมายเปิดผนึก จะยกหุ้นเฟซบุ๊ก 99% ให้กับการกุศล โดยมีองค์กรการกุศลที่พวกเขาสร้างขึ้นเข้ามาจัดการ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมกันแก่เด็กในยุคถัดไปทุก ๆ คน และก็ต้องรอดูต่อว่าหลังจากนี้เขาจะใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ไปกับด้านการกุศลอีกเท่าไร







อย่างไรก็ตาม ลูก ๆ ทั้ง 5 คน จะไม่ได้รับทรัพย์สินที่เขามีขณะนี้ทั้งหมด โดยข้อมูลจาก CNN พบว่า เทอร์เนอร์ได้รับการจัดชื่อให้อยู่ในกลุ่ม 40 มหาเศรษฐีที่ให้คำมั่นว่าจะบริจาคทรัพย์สินครึ่งหนึ่งหรือมากกว่านั้น แก่องค์กรการกุศล ในแคมเปญ The Giving Pledgeรีด แฮสติงส์ คือซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง Netflix โดยก่อนที่เขาจะมีทรัพย์สินมากมายจนขึ้นแท่นมหาเศรษฐีดังเช่นทุกวันนี้ ครั้งหนึ่งเขาก็เคยทำงานเป็นเซลล์ขายของตามบ้านเช่นกัน และในขณะนี้เขาก็ยังใช้เวลาว่างหาความสุขจากวันหยุดและการดู Netflix เช่นเดียวกันคนทั่วไป รวมถึงเพลิดเพลินไปกับการใช้เวลาร่วมกับภรรยาและลูก 2 คนในขณะที่การขายบริษัท Lucasfilm ให้กับ Disney ทำกำไรมหาศาลแก่ จอร์จ ลูคัส แต่เขาได้ออกมาประกาศแล้วว่าทรัพย์สินส่วนใหญ่ของเขาจะถูกใช้ประโยชน์เพื่อสังคมในด้านการศึกษา โดยในครั้งหนึ่งเขาเคยระบุในแถลงการณ์ว่า การศึกษาคือกุญแจสำคัญในการอยู่รอดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ เรามีแผนเพื่ออนาคตร่วมกัน ซึ่งก้าวแรกต้องเริ่มจากเครื่องมือทางสังคม อารมณ์ และปัญญา ที่เราจะส่งมอบแก่ลูกหลานนอกจากนี้เขายังให้คำมั่นใน The Giving Pledge ว่าจะบริจาคทรัพย์สินครึ่งหนึ่งแก่การกุศลด้วยลอรีน พาวเวลล์ จ็อบส์ ได้รับมรดกมหาศาลหลังการเสียชีวิตของ สตีฟ จ็อบส์ ผู้เป็นสามี อย่างไรก็ตามเธอไม่เชื่อในเรื่องของการสั่งสมความร่ำรวยไว้ โดยข้อมูลจาก Forbes เธอชี้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับเงิน ก็คือเงินเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่ทำให้เธอพึ่งพาตัวเองได้ แต่เงินไม่ใช่ส่วนหนึ่งของตัวตนเธอเป็นที่ทราบกันดีว่า วอร์เรน บัฟเฟตต์ ต้องการมอบทรัพย์สินแก่ลูก ๆ ในจำนวนเท่าที่พวกเขารู้สึกว่าตัวเองสามารถทำอะไรได้ทุกอย่าง แต่ต้องไม่มากจนพวกเขารู้สึกว่าไม่อยากทำอะไรเลย นอกจากนี้เขายังเป็นคนก่อตั้งแคมเปญ The Giving Pledge ร่วมกับเจ้าพ่อไมโครซอฟต์อย่าง บิล เกตส์ ด้วยทั้งนี้ วอร์เรน บัฟเฟตต์เคยให้คำมั่นจะส่งมอบทรัพย์สินกว่า 99% ที่เขามีแก่การกุศล เหลือเพียงส่วนน้อยนิดไว้ให้ลูก ๆขอบคุณข้อมูลจาก เซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์