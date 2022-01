เรียนโทควบเอก ทางเลือกของคนยุคใหม่ จบไว ประหยัดเวลา

ชัดทุกประเด็น จัดเต็มทุกเรื่อง เกี่ยวกับการเรียนปริญญาโทควบเอก คืออะไร มีสถาบันไหนเปิดสอน และมีสาขาวิชาอะไรบ้าง มาดูกัน

ด้วยตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง ทำให้เด็กที่เพิ่งจบปริญญาตรีมาใหม่ ๆ อยากพัฒนาขีดความสามารถยกระดับศักยภาพของตัวเอง ด้วยการเรียนต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงาน และเลือกฐานเงินเดือนได้มากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ที่เปิดหลักสูตรให้เลือกเรียนตามสาขาวิชาที่ต้องการมากมาย นอกจากนั้นยังมีรูปแบบการเรียน “ปริญญาโทควบเอก” ที่กำลังเป็นที่นิยมของคนรุ่นใหม่ เพราะเรียนจบไวและประหยัดเวลา โดยวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จัก พร้อมมาดูกันว่ามีสถาบันไหนที่เปิดสอน และเน้นหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์ การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ถือเป็นสาขาวิชายอดฮิตในยุคปัจจุบันบ้าง

การเรียนในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกทั่วไป

ก่อนจะไปถึงหลักสูตรปริญญาโทควบเอก มาดูการเรียนในระดับปริญญาโทและเอกกันก่อน

ปริญญาโท (Masters Degree)

หลักสูตรมหาบัณฑิตที่จะต้องเรียนจบปริญญาตรีเสียก่อน มุ่งเน้นการให้ความรู้ ทักษะ และความชำนาญหรือภาพรวมระดับสูง (High-Order Overview) ในแต่ละสาขา ใช้เวลาเรียนประมาณ 1-3 ปี สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาโท ถือว่ามีความรู้ในหัวข้อทฤษฎีและประยุกต์กลุ่มชำนาญพิเศษ มีทักษะการวิเคราะห์ การประเมินเชิงวิจารณ์หรือการประยุกต์ทางวิชาชีพระดับสูง และความสามารถแก้ไขปัญหาซับซ้อนและคิดอย่างเคร่งครัดและเป็นอิสระ ซึ่งหลักสูตรที่นิยมเรียน เช่น บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (M.A.) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (M.S.) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (B.Eng.) เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (M.Econ.) เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่จะมีอยู่ 3 ประเภท ได้แก่ ปริญญาโทด้านการวิจัย (Research Master’s Degrees) เน้นด้านวิชาการและการวิจัยประยุกต์

ปริญญาโทมืออาชีพ (Professional Master’s Degrees) เน้นสำหรับการทำงานอย่างมืออาชีพ

ปริญญาโทแบบ Terminal (Terminal Master’s Degrees) เป็นการศึกษาสูงสุดในสาขาของตน อาจเป็นก้าวแรกสู่ปริญญาเอก

ปริญญาเอก (Doctoral Degree)

หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต (PhD.) เป็นปริญญาวิชาการหรือวิชาชีพในสาขาเฉพาะ ในบางประเทศ ยังมีปริญญาเอกมืออาชีพ เช่น MD (Medical Doctor) และ JD (Juris Doctor) ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำเป็นระดับปริญญาตรี บางสาขาต้องจบปริญญาโทเสียก่อนขึ้นอยู่กับหลักสูตร ใช้เวลาในการเรียนประมาณ 3-5 ปี หรือบางหลักสูตรก็อาจจะใช้เวลานานถึง 8 ปีเลยทีเดียว

หลักสูตรปริญญาโทควบเอก คืออะไร ?

ปริญญาโทควบเอก เรียกได้หลายแบบทั้งหลักสูตรปริญญาโทร่วมและปริญญาเอก (Joint Master’s and PhD. Programs) หรือหลักสูตรสองปริญญา (Dual Degree Programs, Combined Degree Programs) เป็นหลักสูตรที่เสนอทางเลือกในการเรียนโดยสามารถนับหน่วยกิตที่ได้รับเป็นสองเท่า เพื่อให้จบทั้งปริญญาโทและเอกพร้อม ๆ กัน สามารถผสมผสานสาขาวิชาที่สนใจได้ด้วยตัวเอง จะไปในทิศทางเดียวกันหรือแตกต่างกันไปเลยก็ได้ รวมถึงปรับแต่งแผนการเรียนต่าง ๆ ด้วยตัวเอง มีอิสระ สามารถค้นคว้าข้อมูล ทำวิจัยในระดับวิชาการสูงสุด หรือขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งการเรียนปริญญาโทควบเอก นับว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เริ่มเป็นที่นิยม เพราะใช้เวลาน้อยกว่าจากเดิม

ข้อดี-ข้อเสียของการเรียนปริญญาโทควบเอก

ข้อดีของการเรียนหลักสูตรนี้คือ ประหยัดเงินทุนในระยะยาว เพราะใช้เวลาในการเรียนสั้นกว่าการเรียนปริญญาทีละใบ ประหยัดเวลาในการเรียนได้อย่างน้อย 1-2 ปี เพิ่มโอกาสในการสร้างเครือข่ายหรือผู้คนในแวดวงที่มีความสนใจเดียวกัน เช่น นักธุรกิจ นักวิจัย หรืออาจารย์ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่ออาชีพการทำงาน ส่วนข้อเสียคือ อาจเสียโอกาสในการเริ่มต้นทำงานในช่วงต้น เนื่องจากต้องตั้งใจเรียนมากกว่าปกติ ไม่มีเวลาทำงานประจำหรืองานพิเศษ ทำให้ต้องออกจากงานมาเพื่อโฟกัสให้กับเรื่องการเรียนโดยเฉพาะ

หลักสูตรปริญญาโทควบเอก มีอะไรบ้าง

ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยและสถาบันชั้นนำหลายแห่งในประเทศไทย เปิดหลักสูตรปริญญาโทควบเอก ในหลากหลายสาขาวิชาให้เลือกตามความสนใจของผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ รวมถึงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งถือเป็นรากฐานที่สำคัญในการวิจัย ทดลอง และพัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ โดยจะขอยกตัวอย่าง 3 สถาบันที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนแบบปริญญาโทควบเอก ในสาขาวิทยาศาสตร์ มีดังนี้

1. สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)

สถาบันวิทยสิริเมธี หรือ VISTEC (Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology) มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งแรกของประเทศไทย โดย กลุ่ม ปตท. ที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนเฉพาะทาง ด้านงานวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ใน 4 สำนักวิชา ได้แก่ สำนักวิชาวิทยาการโมเลกุล (School of Molecular Science and Engineering : MSE) สำนักวิชาวิทยาการพลังงาน (School of Energy Science and Engineering : ESE) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวโมเลกุล (School of Biomolecular Science and Engineering : BSE) และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (School of Information Science and Technology : IST)

สำหรับหลักสูตรปริญญาโทควบเอกที่ VISTEC ในแต่ละสาขาวิชาจะเป็นหลักสูตรนานาชาติ เน้นด้านวิทยาศาสตร์และการวิจัย ใช้ระยะเวลาในการเรียน 5 ปี นิสิตจะสามารถทำงานวิจัยเชิงลึกเพื่อสร้างองค์ความรู้และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ มีคณาจารย์ที่เพียบพร้อมด้วยความสามารถและคุณวุฒิ พร้อมทั้งเครื่องมือวิจัยและห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย ซึ่งทางสถาบันจะมีทุนการศึกษาให้ทั้งหมด แบบไม่มีข้อผูกมัด สนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน รวมถึงมีทุนเรียนต่อและทำงานวิจัยในต่างประเทศอีกด้วย โดยทั้งหมดมีดังนี้ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ สำนักวิชาวิทยาการโมเลกุล

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สำนักวิชาวิทยาการพลังงาน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวโมเลกุล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวโมเลกุล

สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากจะเพียบพร้อมไปด้วยหลักสูตรและการเรียนการสอนที่เข้มข้นแล้ว VISTEC ยังมีสภาพแวดล้อมที่ดี โอบล้อมด้วยขุนเขา อยู่ท่ามกลางธรรมชาติภายในวังจันทร์วัลเลย์ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิทยสิริเมธี หรือโทร. สอบถามได้ที่เบอร์ 0-3301-4116

2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. มหาวิทยาลัยมหิดล

การเรียนปริญญาโทควบเอก นับเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเฉพาะให้มากขึ้น รวมถึงเหมาะสำหรับคนที่ต้องการทำงานในสายงานนักวิจัยหรือนักพัฒนาต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบันก็มีมหาวิทยาลัยและสถาบันชั้นนำมากมายที่เปิดสอนในหลักสูตรดังกล่าว ดังนั้นหากใครสนใจอยากเรียนในหลักสูตรนี้ก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดต่าง ๆ ที่เว็บไซต์ของแต่ละมหาวิทยาลัยได้เลยค่ะ