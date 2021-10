หนุ่มเจ้าของมีมดัง blinking guy เปิดใจหลังเป็นไวรัล ยอมรับหวาดกลัว อยู่ดี ๆ หน้าโผล่ทั่วเน็ต แต่ทำอะไรไม่ได้











ถ้าหากพูดชื่อ ดรูว์ สแกนลอน คงไม่มีใครรู้จัก แต่ถ้าพูดถึงมีม (meme) blinking guy หรือ มีมกะพริบตา ให้อารมณ์แบบ "อะไรแล้วนะ แบบนี้ก็ได้เหรอ" ทุกคนคงต้องร้องอ๋อ โดยมีมนี้โด่งดังมากระดับท็อปในอินเทอร์เน็ต และถูกนำมาใช้อยู่เรื่อย ๆ ในหลายสถานการณ์ เรียกว่าเป็นมีมในตำนานอันหนึ่งก็ว่าได้



แต่ทว่าเจ้าของใบหน้าที่ถูกใช้ไปทั่วโลกนี้ ไม่ได้มีความสุขกับความโด่งดังแบบแปลก ๆ นี้ มันส่งผลกระทบต่อชีวิตของเขา และทำให้เขาถึงขั้นหวาดกลัว







จากการรายงานของ เว็บไซต์แลดไบเบิล เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ระบุว่า ต้นกำเนิดของมีมนี้มาจากอีพีหนึ่งของรายการ Unprofessional Fridays เมื่อปี 2556 ซึ่งเป็นการไลฟ์เล่นเกมผ่านเว็บไซต์ Giant Bomb ซึ่งมี ดรูว์ สแกนลอน เป็นโปรดิวเซอร์ เขาและโปรดิวเซอร์คนอื่น ๆ นั่งดูการเล่นเกมทำสวน









ตอนนั้นบังเอิญว่ากล้องซูมหน้าของดรูว์ใหญ่กว่าคนอื่น ๆ และตอนที่ทีมงานที่เล่นเกมกำลังปลูกผักและพูดว่า "doing some farming with my hoe here" ซึ่ง hoe แปลว่า จอบ แต่ก็เป็นคำแสลงที่แปลได้ว่า สาวที่ทำอาชีพอย่างว่า ได้เช่นกัน ดรูว์ได้แสดงรีแอกชั่นด้วยการกะพริบตาแบบ "หืมมม อะไรนะเมื่อกี้" ตอนได้ยินคำนี้ และในตอนนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น



จนกระทั่งเวลาผ่านไป 4 ปี อยู่ดี ๆ ก็มีคนตัดคลิปโมเมนต์นี้ไปทำเป็น GIF ในชื่อ blinking white guy และกลายเป็นไวรัลบนโซเชียลมีเดีย ซึ่งตอนแรกดรูว์เองก็ลืมไลฟ์นั้นไปนานแล้ว และไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีคนตัดไปทำมีม รู้อีกทีคือหน้าตัวเองอยู่ทุกทีทั่วโลกไปแล้ว

"มันคือหน้าของคุณ ตัวตนของคุณ มันค่อนข้างแปลกที่ผมไม่มีสิทธิ์ไปควบคุมได้เลย" ดรูว์ กล่าว



ดรูว์ เผยอีกว่า หลายครั้งที่มีคนจำหน้าเขาได้ แต่ตอนนี้มันผ่านไปหลายปีมากแล้ว เขาโตขึ้น ไว้ผมยาวและไว้หนวดเครา ผู้คนจึงจำไม่ได้อีกและไม่รู้ว่าเป็นเขาอีกต่อไปแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเขา ดรูว์ยอมรับอีกว่าเขาไม่เคยใช้มีมหน้าตัวเองเลย และไม่คิดจะใช้ แต่เพื่อน ๆ มักจะชอบส่งมีมนี้มาให้ เพราะพวกเขาคิดว่ามันตลก



ปัจจุบัน คนไม่ได้สนใจว่าเจ้าของมีมนี้เป็นใคร และก็ใช่กันทั่วไป ดรูว์ในวัย 35 ปี ก็หน้าไม่เหมือนในมีมต่อไปอีกแล้ว เขามองในแง่บวก และตัดสินใจใช้ "ใบหน้าอันโด่งดัง" ของตัวเองเป็นครั้งแรก เพื่อประโยชน์ต่อสังคม

ดรูว์โพสต์ GIF มีมหน้าตัวเองลงบนทวิตเตอร์ และแปะลิงก์ขององค์กรการกุศลที่ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคปลอกประสาทอักเสบ หรือโรค MS กล่าวว่า









ทั้งนี้ ดรูว์สามารถระดุมทุนได้มากกว่า 78,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 2.59 ล้านบาท ให้แก่องค์กรดังกล่าวแล้ว





สำหรับคนธรรมดา ๆ ที่ไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดัง ไม่ได้เป็นเซเลบ หรืออินฟลูเอนเซอร์ การที่อยู่ดี ๆ เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น มันไม่ทำให้ดรูว์แฮปปี้เลย โดยเขาเปิดเผยกับ Radio 1 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ว่า มันน่ากลัวจริง ๆ เมื่อตอนที่รับรู้ว่าโลกอินเทอร์เน็ตมันใหญ่มากแค่ไหน และเขาไม่สามารถทำอะไรได้เลย"ถ้าหากมีมนี้ได้สร้างความสุขให้ทุก ๆ คน ผมอยากขอทุกคนว่าพอจะสามารถช่วยกันบริจาคให้กับ National MS Society สักคนละเล็กละน้อยกันได้ไหมครับ ผมรู้ดีว่าโรคนี้ร้ายแรงแค่ไหน และมันจะมีความหมายกับผมมาก ๆ เลยครับ" ดรูว์ กล่าวขอบคุณข้อมูลจาก LADbible