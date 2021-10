Russell Crowe ตื่นเต้นจริงจังเมื่อมาไทยแลนด์ พร้อมเผยภาพเจอผู้ชายคนนี้ ไม่ใช่คนดัง ไม่ใช่ดารา แต่อยากมาพูดคุยทักทาย พร้อมกับลงภาพอวดชาวโลก น่าดีใจแทนจริง ๆ











กำลังสนุกสนานสุด ๆ เลยทีเดียว สำหรับพระเอกฮอลลีวูดคนดัง Russell Crowe ที่ได้มาถ่ายทำภาพยนตร์ในเมืองไทย พร้อมกับถ่ายรูปถ่ายคลิป ขณะเดินเที่ยวชมกรุงเทพฯ และภูเก็ต มาลงแบบรัว ๆ ซึ่งล่าสุด หลายคนอาจจะประหลาดใจ เมื่อรัสเซลล์ โครว ลงภาพคู่กับชายคนหนึ่ง ซึ่งเป็นคนธรรมดา ไม่ใช่คนดังอะไร

ทั้งนี้ เรื่องราวนั้นเริ่มจากการที่ คุณ ทิน โชคกมลกิจ พิธีกรชื่อดัง ได้พบปะกับรัสเซลล์ โครว และรัสเซลล์ได้บอกกับทินว่า เขาอยากเจอกับ ด.ต. อนิรุธ มะลี ซึ่งทางคุณทินก็ไม่ขัดศรัทธา จัดแจงหาโอกาสให้รัสเซลล์ได้เจอกับ ด.ต. อนิรุธ







ส่วนเหตุผลที่รัสเซลล์อยากเจอนั้น เพราะเมื่อ 4 ปีก่อน ด.ต. อนิรุธ ได้ทำสิ่งที่น่าประทับใจที่สุด เมื่อเกิดเหตุชายคนหนึ่ง ใช้มีดจี้คอตัวเองบนสถานีตำรวจห้วยขวาง และขู่จะฆ่าตัวตาย แต่ ด.ต. อนิรุธ ได้เข้าไปพูดคุยกันด้วยภาษาใต้ จนกระทั่งคุณลุงอ่อนลงและ ด.ต. อนิรุธ ก็เข้าไปสวมกอด เพื่อบอกว่าไม่เป็นอะไร และมีคลิปโด่งดังทั่วโลก จนขนาดในตอนนั้น รัสเซลล์ โครว ยังโพสต์ว่า "Police Officer Anirut Malee. You are my new hero" (ด.ต. อนิรุธ มะลี คุณคือฮีโร่คนใหม่ของผม)

















ส่วน ด.ต. อนิรุธ ก็ได้เข้าไปตอบกลับโพสต์ดังกล่าวของรัสเซลล์ว่า "ขอบคุณมาก ๆ ครับ ขอบคุณที่ชื่นชมและให้เกียรติกับผม ผมมีความสุขมากในวันนี้ ขอบคุณสิ่งดี ๆ ที่คุณมอบให้ หากมีอะไรให้ผมช่วยเหลือได้ ก็สามารถบอกผมได้เลย"



















และเมื่อมีโอกาสได้มาที่เมืองไทย รัสเซลล์ โครว จึงได้รีเควสต์ขอเจอ ด.ต. อนิรุธ ซึ่งทั้งสองได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน และถ่ายรูปร่วมกัน และรัสเซลล์ได้เอารูปนั้นมาลงในทวิตเตอร์ และบอกว่า