Russell Crowe ยังทัชใจใน Bangkok โพสต์ชวนเที่ยวไทย 1 พ.ย. นี้ เปิดประเทศ !

ล่าสุด (28 ตุลาคม 2564) Russell Crowe ก็ได้ทวีตข้อความผ่าน ทวิตเตอร์ @russellcrowe ระบุว่า "November 1st travel to Thailand opens up for double vaccinated travelers from 46 countries with a minimal quarantine process . It’s a beautiful, interesting, exciting place. The people are warm and welcoming. If you have been locked down, isolated, quarantined etc TRAVEL IS BACK"