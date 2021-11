หนุ่มวางแผนเซอร์ไพรส์ขอแฟนแต่งงาน พกแหวนไปด้วยทุกที่ แต่หักมุมอย่างพีค

โดยฝ่ายชายได้โพสต์ภาพไล่เรียงเหตุการณ์ไปเรื่อย ๆ จนถึงตอนสุดท้ายที่หักมุม เพราะฝ่ายหญิงเป็นคนขอแต่งงานซะก่อน "วางแผนมาหลายเดือนกะจะขอแฟนแต่งงาน รอจังหวะเหมาะ ๆ บรรยากาศเหมาะ ๆ แต่โดนหักมุม.... Klangjai Alakul"



ขณะที่ฝ่ายหญิงเองก็ได้โพสต์ภาพตอนคุกเข่าขอแต่งงาน พร้อมข้อความว่า "And Finally He said YES !!!! Pracharak Wongsrikaew ยึกยักกันอยู่นานว่าใครจะขอใครก่อน จริง ๆ ไม่ได้กะขอวันนี้หรอก แต่ไหน ๆ ก็ไหน ๆ แล้ว พกแหวนติดตัวทุกวัน รูปมันก็จะเรียล ๆ หน่อย จบ กันความฝันโดนผู้ชายขอแต่งงาน ไม่คิดว่าที่เคยแลกแหวนกันตอนมัธยม จะได้มาขอกันแต่งงานจริง ๆ โพสต์ตอนว่าที่เจ้าบ่าวหลับไปแล้ว"

ขณะนี้ (1 พฤศจิกายน 2564) โลกโซเชียลได้มีการแชร์เรื่องราวน่ารัก ๆ ของคู่รักคู่หนึ่ง ที่ฝ่ายชายวางแผนเตรียมอีเว้นต์เซอร์ไพรส์ขอแต่งงานด้วยการพกแหวนไปถ่ายรูปในทุกที่ที่ไปด้วยกัน แต่ฝ่ายหญิงช่างไม่รู้อะไรบ้างเลย แต่ความพีคมาอยู่ตอนสุดท้าย..