หัวเว่ย คว้านักแสดงสาวสวย "เก้า สุภัสสรา ธนชาต" เปิดตัว HUAWEI nova 9 นำเทรนด์ถ่ายภาพสุดโปรด้วยสมาร์ทโฟนสุดปัง

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นับเป็นการคัมแบ็กวงการสมาร์ทโฟนอย่างสตรองและอลังการที่สุดงานหนึ่งในปีนี้ของหัวเว่ย กับการเปิดตัวสมาร์ทโฟนตัวท็อปแห่งปี HUAWEI nova 9 โดยได้นักแสดงสาวสวยมากความสามารถ "เก้า สุภัสสรา ธนชาต" มาร่วมงานกันเป็นครั้งแรก



และแน่นอนว่างานนี้สาว เก้า สุภัสสรา ได้ออกมาร่วมแชร์เคล็ดลับและเทคนิคถ่ายรูปอย่างมือโปรให้เป๊ะปัง พร้อมแชร์ชัดทุกคอนเทนต์แบบหมดเปลือกไม่มีกั๊ก ด้วยสมาร์ทโฟน HUAWEI nova 9 เครื่องเดียวที่อัดแน่นด้วยสเปกจุก ๆ คุ้มค่ากับการเป็นเจ้าของ พกความครบเครื่องและความเหนือเพื่อการถ่ายภาพไว้แบบอัดแน่น ด้วยกล้องความละเอียดสูงสุด 50MP ที่มาพร้อมเทคโนโลยีเซนเซอร์แบบ RYYB หน้าจอสีสัดสดใสสมจริงและแสดงภาพได้อย่างลื่นไหลไม่มีสะดุดด้วยค่ารีเฟรชหน้าจอสูงถึง 120 Hz



อีกทั้งแบตเตอรี่ที่รองรับเทคโนโลยีชาร์จไวก็อึดสุด ๆ จะถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ ทำคอนเทนต์รัว ๆ แค่ไหนก็ไม่หวั่น ดับเบิ้ลดีกรีความเจ๋ง ด้วยทัพศิลปินสุดคูลจากค่าย What The Duck ที่ตบเท้าเข้าร่วมโปรเจกต์เปิดตัว HUAWEI nova 9 ในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน

การเปิดตัวสมาร์ทโฟนสุดปังแห่งปี HUAWEI nova 9 ที่ได้สาว เก้า สุภัสสรา มาร่วมโปรเจกต์ด้วยเป็นครั้งแรกมีความพิเศษและลูกเล่นมากมายที่คนรุ่นใหม่สายแชะต้องเลิฟ อย่างเก้าเองก็ปลื้มกับฟังก์ชันและฟีเจอร์กล้องจนขอแชร์ชัดทุกคอนเทนต์ว่า HUAWEI nova 9 ถ่ายภาพได้สวยมาก ๆ ไม่ว่าจะกล้องหน้าที่มีความละเอียดสูง 32MP และกล้องหลังความละเอียดถึง 50MP จะเซลฟี่ในสภาพแวดล้อมไหนก็เอาอยู่เพราะมีฟีเจอร์ดี ๆ มากมาย อย่าง โหมดถ่ายภาพ Portrait โหมดถ่ายภาพตอนกลางคืน และโหมดถ่ายวิดีโอเซลฟี่ระดับ 4K อีกทั้งหน้าจอยังแสดงผลด้วยสีสันสดใสสมจริงไม่มีสะดุดเพราะมาด้วยค่ารีเฟรชหน้าจอสูงถึง 120 Hz ทำให้ดื่มด่ำไปกับทุก ๆ ไลฟ์สไตล์ที่ทำผ่าน HUAWEI nova 9 ได้เพลิน



เก้า ยังแอบบอกอีกว่า ใช้วิดีโอทำคอนเทนต์เริด ๆ จาก HUAWEI nova 9 ได้ดี ถูกใจสาย VLOG ไม่แพ้กล้องใหญ่แน่นอน ความเก๋คือ เราสามารถอัดวิดีโอคุณภาพสูงระดับ 4K สลับไปมาระหว่างกล้องหน้าและกล้องหลังได้ในเวลาเดียวกัน และหน้าจอก็จะแสดงผลแบ่งครึ่งวิดีโอจากกล้องหลังและกล้องหน้าอยู่บนจอเดียวกันได้อีกด้วย

เซอร์ไพรส์อีกหนึ่งต่อกับการคอลแลปร่วมกันระหว่างหัวเว่ยและศิลปินชื่อดังมากความสามารถจากค่าย What The Duck กับแคมเปญภายใต้คอนเซปต์ "ขายของต้องมาท่าเท่ต้องมี" นำทัพโดย The TOYS, เป้ อารักษ์, แป้งโกะ จินตนัดดา และศิลปินชั้นนำอีกหลายท่านที่มาร่วมสร้างเทรนด์สนุก ๆ ให้แฟน ๆ ได้ร่วมชาเลนจ์มันส์ ๆ เหมือนกับเหล่าศิลปินค่าย What The Duck ที่ออกมาโพสต์รูปท่ายากสุดสร้างสรรค์ในแบบฉบับของตัวเองลงโซเชียลมีเดียเพื่อประกาศให้เขารู้ไปเลยว่าเราเจ๋งแค่ไหนได้ด้วยสมาร์ทโฟน HUAWEI nova 9 เพียงเครื่องเดียว และส่งต่อให้เพื่อน ๆ โพสต์ลงโซเชียลมีเดีย ติดแฮชแท็ก #ขายของต้องมาท่าเท่ต้องมี #nova9th มาโพสต์ท่าเด็ด ๆ อวดคอนเทนต์ชัด ๆ ให้ทุกคนได้เห็นกันไปเลย

หากอยากสัมผัสความคมชัดในทุกคอนเทนต์และประสบการณ์สุดคูลแบบ "เก้า สุภัสสรา" ลองไปส่องโปรเด็ดเผ็ชร้อนที่บอกเลยว่าต้องรีบ ๆ จับจองไว้เป็นเจ้าของ HUAWEI nova 9 วางจำหน่ายในราคา 16,990 บาท มาพร้อมตัวเลือก 2 สี คือ Starry Blue และ Black



พร้อมโปรโมชั่นพรีออเดอร์ รับฟรี! หูฟังไร้สายระดับโปรฯ HUAWEI FreeBuds Pro มูลค่า 5,499 บาท เมื่อสั่งซื้อตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ถึง 12 พฤศจิกายน 2564 สามารถสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ HUAWEI Store ร้านค้าอย่างเป็นทางการของหัวเว่ยบนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Shopee, Lazada และ JD Central รวมถึงหน้าร้าน HUAWEI Experience Store และร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการ และจะยังได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษกับ HUAWEI Mobile Services เพิ่มไปอีกขั้น (รายละเอียดเพิ่มเติมใน QR Code ในภาพ)