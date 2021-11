ช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา หลาย ๆ คนที่ขับรถผ่าน… อาจจะเห็นป้ายบิลบอร์ดตัวนี้ และสงสัยกันว่าใครกันที่กล้าทำป้าย "7 ปีแล้วอยู่ด้วยกันไปนาน ๆ นะ" ติดได้ใหญ่โตขนาดนี้ ! แล้วความหมายของป้ายหมายถึงใคร หรือ อะไรกันแน่ ?

ทำเอาคนที่ขับรถผ่านไป-มา เกิดข้อสงสัยกันไปใหญ่ หลังเห็นป้ายบิลลอร์ดขนาดใหญ่ขึ้นข้อความกำกวมทำเอาโลกทวิตเตอร์สะเทือน จนขึ้นเป็น Viral ให้หลาย ๆ คนคาดเดากันไปเยอะว่า ป้ายนี้กำลังจะสื่อถึงใคร ใช่คนที่คิดหรือไม่ ? หรือว่าจะมีอะไรมากกว่านั้น !? การเมือง ? อาจจะเป็นการโปรโมทสินค้าหรืออะไรก็ไม่แน่ เรียกว่า ไม่สามารถคาดเดากันได้จริง ๆ เพราะตีกันไปหลายทาง แต่ท่ามกลางการคาดเดาที่ไม่สิ้นสุดคอมเมนต์ก็ยังไหลกระหน่ำเดือด เพื่อค้นหาต้นตอของป้ายนี้ให้สิ้นความสงสัย ถึงขั้นมีคนมโนขึ้นมาว่า เป็นป้ายจิกกัดใครหรือเปล่าเนี่ย !? ถึงได้ทำภาพให้เป็นปริศนาขึ้นมาแบบนี้ !

จนในที่สุดเจ้าของป้ายบิลบอร์ดนี้ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้ว ที่แท้ก็เป็นฝีมือของคุณ "ใบขวัญ รัชญา ยอดแก้ว" เจ้าของค่ายเพลง "B Entertainment BEAT" สาวพลัสไซซ์ที่พกความมั่นใจมาเต็มกระเป๋า

และนอกจากความรักที่หวานเว่อร์ของคนทั้งคู่แล้ว สาวใบขวัญและหนุ่มเนสยัดยังเป็นที่รู้จักในฐานะเจ้าของค่ายเพลงสุดฮิตของคนรุ่นใหม่ที่มีผลงานอย่างแพร่หลายอีกด้วย โดยผลงานก่อนหน้าของทั้งคู่ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงเดี่ยวของสาวใบขวัญที่ประสบความสำเร็จมาก ๆ อย่างเพลง จะจีบแล้วนะ ที่สร้างปรากฏการณ์คนโคฟเวอร์เป็นแสนคลิป ยอดวิวอีกนับล้าน !



หรือผลงานเพลงไชโยของหนุ่มเนสยัดที่ร่วมงานกับศิลปินดัง ๆ อย่าง YOUNGGU และ DIAMOND MQT จนกลายเป็นท่าเต้นเพลงฮิตใน TikTok และ ตอนนี้หนุ่มเนสยัดกับสาวใบขวัญก็กำลังปั้นศิลปินหน้าใหม่ประดับวงการเพลงผ่านโปรเจกต์ UNLOCK NEW ARTIST ซึ่งจับมือรวมกันกับศิลปินชื่อดังอย่าง KOBFLATBOY, NICECNX และ P-HOT และทั้งนี้ยังได้โปรดิวเซอร์ชื่อดังอย่าง Bossa On The Beat มาทำ Beat ให้อีกด้วย เรียกได้ว่า เป็นที่น่าจับตามองสุด ๆ