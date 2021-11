ไวรัล คนไต้หวันตื่นตา ก๋วยเตี๋ยวเรือไทยในไต้หวัน เหมือนตั้งแต่รสชาติยันเสาไฟ

คนไต้หวันตื่นตาสุด ๆ ออกมารีวิวก๋วยเตี๋ยวเรือไทยที่ไปเปิดที่ไต้หวัน ทั้งการจัดร้าน อุปกรณ์ภายในร้าน ยันเสาไฟที่ใช้ตกแต่งร้าน เหมือนเป๊ะทุกกระเบียดนิ้ว ด้านคนไต้หวันชี้เป้าไปกิน ไม่ไปไม่ได้









อาหารไทยนั้นถือเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อระดับโลกอยู่แล้ว ด้วยรสชาติที่กลมกล่อม ลงตัว และจัดจ้านตามแบบฉบับไทย ซึ่งอาหารที่ต่างชาติรู้จักส่วนใหญ่มักจะเป็นต้มยำกุ้ง ส้มตำ ผัดไทย หากแต่มีอีกเมนูที่อร่อยไม่แพ้กัน และถูกปากไม่เฉพาะต่างชาติ แต่ถูกปากคนไทยด้วย นั่นก็คือ ก๋วยเตี๋ยวเรือ









ทั้งนี้ ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือโบราณดังกล่าว อยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้า MRT เกาสง ซึ่งพนักงานในร้านสามารถพูดภาษาไทยได้ และเมนูในร้านก็เป็นภาษาไทยและภาษาจีน ส่วนเจ้าของร้านนั้นเป็นคนไทยเชื้อสายจีนที่มาจากเชียงใหม่ ส่วนเมนูก๋วยเตี๋ยวโบราณนั้น ก็มีเมนูหลากหลายที่แนะนำให้กิน ตั้งแต่ก๋วยเตี๋ยว เกาเหลา ยำลูกชิ้น ยำหมูยอ ไข่ดองน้ำปลา จัดเครื่องให้แบบไม่อั้น ทั้งเนื้อวัวแน่น ๆ แคบหมู รวมไปถึงน้ำซุปรสจัดจ้านแบบฉบับไทยแท้ดั้งเดิม และเครื่องดื่มแบบไทยทั้งน้ำเก๊กฮวย นมเย็น ชาเย็น หรือขนมหวานอย่างเฉาก๊วยนมสด เป็นต้น









และนอกเหนือจากรสชาติแบบไทย ๆ แล้ว ยังมีการตกแต่งร้านที่เหมือนเมืองไทยสุด ๆ ตั้งแต่โปสเตอร์น้ำอัดลม ผ้าปูโต๊ะ พวงเครื่องปรุง ที่มาพร้อมกับคำอธิบายว่าอะไรเป็นอะไร ที่ใส่ช้อนส้อม กระดาษทิชชู แก้วพลาสติกและกระติกพลาสติกให้ตักน้ำดื่มฟรีเก้าอี้นั่งพลาสติก ส่วนข้างหน้าก็มีศาลพระภูมิ และข้างในก็มีเสาไฟพร้อมสายสื่อสารที่พันกันยุ่งเหยิง ให้ความรู้สึกแบบไทยแท้เลยทีเดียว





















งานนี้ ทั้งคนไต้หวันและคนไทยต่างก็เข้ามาแท็กและแชร์เรื่องนี้ออกไปมหาศาล หลายคนรีวิวชี้เป้าให้ไปกินกันเอิกเกริก และคนไต้หวันบางคนก็บอกว่า เห็นแบบนี้แล้วก็คิดถึงเมืองไทย โดยเฉพาะเสาไฟพร้อมสายสื่อสารที่เหมือนเป๊ะอย่างกับไปยกมาจากประเทศไทย











อย่างไรก็ตาม เมนูที่เธอแนะนำสุด ๆ คือ ชาไทย ที่อร่อยหอมกลิ่นชาซึ่งเด็ดด้วยมือ ส่วนความหวานนั้นสามารถปรับได้ แต่เธอก็ไม่ได้ปรับอะไรเพราะคนชงสามารถชงชาไทยออกมาได้หวานพอดีในส่วนของราคานั้น ก็บวกเข้าไปประมาณ 1 เท่าของราคาที่ขายในไทย เช่น ก๋วยเตี๋ยวเรือชามละ 120 บาท, เกาเหลา+ข้าวเปล่า 120 บาท, ลูกชิ้นปิ้ง 80 บาท, เครื่องดื่มราคา 30-40 บาท และไอศกรีมกะทิสดราคา 60 บาทขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก Play the world with Ni-life in Thailand