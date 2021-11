ดราม่า ครูสอนอังกฤษผิดมหันต์ ทักไปท้วงกลับบอก ไม่ใช่เด็ก EP ก็เรียนแบบนี้ หัวร้อนเว่อร์ !

ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล





ในช่วงนี้เป็นช่วงที่โรงเรียนและมหาวิทยาลัยเริ่มกลับมาเปิดเรียนแบบ On-site แต่ยังมีอีกหลายแห่งที่ยังคงนโยบายเรียนออนไลน์ ซึ่งนั่นทำให้นอกจากนักเรียนที่เรียนแล้ว พ่อแม่ผู้ปกครองยังต้องมานั่งเรียนกับลุก ๆ ด้วย และอาจทำให้พ่อแม่เห็นว่า เวลาที่ครูสอนเป็นอย่างไร มีเนื้อหาอะไรผิดบ้าง

ด้วยความที่คุณครูกำลังสอน คุณแม่เลยไม่ได้ทักไปส่วนตัว เพราะกลัวว่าครูจะไม่อ่าน และเด็ก ๆ กำลังเริ่มท่อง Her has... คุณแม่จึงได้โทร. ไปถามเพื่อนว่าครูสอนผิดใช่ไหม ซึ่งเพื่อน ๆ ก็ยืนยันว่าใช่ คุณแม่จึงทักไปในห้องเรียนออนไลน์ เปิดไมค์ และบอกว่าในรูปประโยคนี้ คำว่า Her ไม่สามารถเป็นประธานของประโยคได้ ต้องเป็นคำว่า She เท่านั้น







งานนี้หลายคนก็เข้ามาให้กำลังใจคุณแม่กันล้นหลาม และหลายคนก็บอกเล่าประสบการณ์การเรียนการสอน บางคนก็ถามว่าแบบนี้เป็นครูได้ยังไง สอนแบบท่องจำยังให้นักเรียนท่องจำผิด ๆ และจริง ๆ ครูก็ควรลดอีโก้ลงบ้าง ไม่ใช่ว่าเป็นครูแล้วจะผิดไม่ได้







ล่าสุด 24 พฤศจิกายน 2564 ได้เกิดดราม่าที่แชร์กันไปทั่ว เมื่อคุณแม่ท่านหนึ่งเผยประสบการณ์เรียนออนไลน์กับลูก แต่พบว่าครูที่สอนภาษาอังกฤษกลับสอนผิดสุด ๆ แถมยังแถต่อเมื่อคุณแม่ทักท้วงไปในห้องทั้งนี้ คุณครูได้สั่งให้นักเรียนแปลประโยคภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ คือและแต่ปรากฏว่าคุณครูเฉลยผิดมหันต์ ด้วยการที่แปลประโยคเป็นและซึ่งคาดว่าคุณครูน่าจะเข้าใจผิดระหว่างคำว่า Her คำสรรพนามที่เป็นกรรม และคำว่า Her ที่เป็น Possessive Adjective เพื่อใช้แสดงความเป็นเจ้าของจากนั้น ครูก็ท้วงกลับมาว่า ครูสอนคำว่า My (ของฉัน) เลยสอนคำว่า Her (ของเธอ) และต่อไปครูจะสอน He She it (ประธานเอกพจน์) ซึ่งเป็นการทำตามแผนการสอน ส่วนเด็กที่ไม่ได้เรียนห้อง EP จะสอนกันแบบนี้ เหมือนครูกำลังบอกว่า หากลูกหลานไม่ได้เรียนห้อง EP แบบโรงเรียนแพง ๆ ก็ต้องเรียนกันแบบนี้คุณแม่จึงทักท้วงไปใหม่ว่า สิ่งสำคัญเลยตอนนี้คือ ครูต้องไม่สร้างความสับสนให้นักเรียน ครูเลยตอบกลับมาว่า ครูรู้สึกไม่โอเคและไปไม่เป็น ครูพยายามบอกให้คุณแม่เปิดวิดีโอคอล แต่คุณแม่ปฏิเสธเพราะไม่สะดวก และถามว่าคุณแม่เป็นผู้ปกครองของน้องคนไหน ก่อนที่จะเงียบและหยุดสอนเมื่อเป็นเช่นนี้ ทางผู้ปกครองคนอื่น ๆ ก็บอกให้คุณครูสู้ ๆ ซึ่งทำให้คุณแม่ยิ่งสับสนว่า สู้กับอะไร คุณแม่แค่ทักท้วงในสิ่งที่ผิดให้ถูกต้อง แต่ครูกลับแสดงกิริยาไม่พอใจและไม่สอนต่อ จนทำให้ผู้ปกครองคนอื่น ๆ มาให้กำลังใจ