ทูลกระหม่อมฯ ทรงนำเต้นแอโรบิก พร้อมทั้งทรงขับร้องเพลงประกอบ คั่นกู

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงนำเต้นแอโรบิก ผ่านทางช่องยูทูบ TO BE NUMBER ONE CHANNEL โดยทรงขับร้องเพลงด้วยพระองค์เอง ทั้ง สายตาหลอกกันไม่ได้, โบว์แดงแสลงใจ, คั่นกู

โดย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงนำเต้นแอโรบิก พร้อมกับเหล่าทหารชาย อีกทั้งทรงรับสั่งในช่วงต้นคลิปว่า "เวลาที่ทุก ๆ คนต้องการเต้นแอโรบิก ก็สามารถเต้นตามคลิปนี้ได้เลยนะ"