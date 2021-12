ช็อกโซเชียล ยูทูบเบอร์ดังดับอนาถ เพียง 5 วัน หลังเพิ่งอัดคลิปบอก "ผมยังไม่ตาย"

ยูทูบเบอร์รุ่นใหญ่สายลุย เสียชีวิตเศร้า โซเชียลช็อก ก่อนหน้านั้นเพียง 5 วัน เพิ่งอัดคลิปบอก "ผมยังไม่ตาย วันนี้เป็นวันเกิด" กลายเป็นลางร้ายไม่มีใครล่วงรู้







กระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ เอคฮอฟฟ์ หายหน้าหายตาไปพักใหญ่ แฟน ๆ ผู้ติดตามของเขาเลยเป็นกังวลว่าเขาจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นหรือเปล่า จากนั้น เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เอคฮอฟฟ์ ได้โพสต์คลิปวิดีโอล่าสุด ชื่อคลิปว่า "I am Not Dead, I am 57 Today" ซึ่งแปลว่า "ผมยังไม่ตาย ผมอายุ 57 วันนี้"















เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา สื่อท้องถิ่นรายงานว่า เอคฮอฟฟ์ถูกพบร่างไร้ลมหายใจ ภายหลังจากพลัดตกลงไปในน้ำเย็นจัด ขณะที่กำลังถ่ายคลิปวิดีโอ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเขาจะได้รับการช่วยเหลือถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยเฮลิคอปเตอร์ของหน่วยฉุกเฉิน แต่แพทย์ไม่สามารถช่วยยื้อชีวิตของเขาเอาไว้ได้





โดยในคลิปดังกล่าวก็เผยให้เห็นว่าเขาทำกิจกรรมผจญภัยแบบประหลาด ๆ ชวนน่าหวาดเสียวสไตล์เขาเช่นเดิม ซึ่งมีผู้เข้าไปดูคลิปวิดีโอนี้ราว 3 ล้านวิว แต่ไม่มีใครล่วงรู้ว่า คลิปวิดีโอดังกล่าวนี้จะกลายเป็นคลิปสุดท้ายของเขาภายหลังจากข่าวการเสียชีวิตของเอคฮอฟฟ์ถูกเผยแพร่ไปในสื่อโซเชียล แฟน ๆ ผู้ติดตามของเขาจำนวนมากต่างพากันช็อกตกใจและเศร้าเสียใจ พร้อมทั้งโพสต์ภาพและเขียนข้อความร่วมแสดงความอาลัยกันมากมาย โดยบอกว่า เขาได้จากไปขณะทำสิ่งที่รัก และขอบคุณที่เคยสร้างความสุขให้คนดูตลอดหลายปีที่ผ่านมาขอบคุณข้อมูลจาก Indy100