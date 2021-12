เมนต์สนั่น ความทุกข์วันแต่งงาน บ่าวสาวต้องทำตัวประหลาด เต้นบ้าบอ-ตัดเค้กปลอม !

คนร่วมแชร์ประสบการณ์ ความทุกข์ของคนแต่งงาน ฝืนใจในพิธีจนไม่ใช่ตัวของตัวเอง ต้องยื่นเงินให้คนถือประตูเงินประตูทอง เพื่อให้เขาสั่งให้เราทำอะไรประหลาด ๆ ต้องตัดเค้กปลอม ๆ ในขณะที่หลายคนก็บอก พิธีการหลายอย่างไม่ต้องทำก็ได้ แต่บ่าวสาวใจกล้าอยากตัดออกไปหรือไม่





หนึ่งในพิธีที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคน ๆ หนึ่ง นั่นก็คือการแต่งงาน ซึ่งมีขั้นตอนเยอะแยะมากมายเต็มไปหมด ตั้งแต่พิธีเช้า พิธีสงฆ์ ยกน้ำชา พิธีหมั้น เรื่อยไปจนถึงงานเลี้ยงตอนเย็น และแน่นอนว่าบ่าวสาวก็คงอยากให้งานออกมาดีที่สุด เหมาะสมที่สุด และทุกคนที่มางานแฮปปี้ที่สุด ทว่า สำหรับขั้นตอนบางอย่างในพิธี อาจจะเป็นบ่าวสาวที่ลำบากใจที่จะทำเอง

ในวันแต่งงาน แทนที่บ่าวสาวจะมีความสุข แต่กลับต้องมาเจอความประหลาดของพิธีแต่งงาน เจ้าบ่าวต้องเตรียมเงินมาให้คนอื่นเพื่อให้คนอื่นสั่งให้เจ้าบ่าวทำอะไรประหลาด ๆ เช่น วิดพื้น ร้องเพลง เต้น หรือการเชิญประธานของงานขึ้นเวทีเพื่อพูดอะไรที่ซ้ำ ๆ เฝือ ๆ ทั้งที่บ่าวสาวก็ไม่รู้จักว่าประธานคนนั้นคือใคร รวมไปถึงการตัดเค้กปลอม ที่ไม่รู้ว่าจะทำไปทำไม

บางคนก็มาบ่นถึงเรื่องประตูเงินประตูทอง ที่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะเยอะไปไหน เตรียมซองมาเท่าไรก็ไม่พอ เหมือนกะจะมาเอาเงินโดยเฉพาะ และสิ่งที่เขียนในหนังสือนั้น คงเป็นสิ่งที่แทนใจได้อย่างดี สำหรับคนที่เคยจัดงานแต่งงานมาแล้ว ยิ่งขั้นตอนเยอะ ก็ยิ่งเสียเงินเยอะ และเสียไปกับสิ่งที่ไม่ใช่สาระเลยสักนิด งานแต่งที่ดี ควรเป็นงานแต่งที่บ่าวสาวมีความสุขมากกว่า





อย่างไรก็ตาม ก็มีคนออกมาบอกว่า การที่บ่าวสาวจะจัดงานแบบนี้แล้วจะมาบ่นทีหลัง บางครั้งก็ไม่ใช่ พิธีกรรมบางอย่างตัดออกก็ได้ หรือจะไม่จัดงานแต่งเลยก็ได้ถ้าใจแข็งพอ แต่ไม่ทำ บ่าวสาวต้องการให้งานแต่งครบ ไม่ขาดตกบกพร่อง ทุกพิธีกรรมที่จัดในงานคนอื่น งานตัวเองก็ต้องจัด ดังนั้น ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องทำ แต่ถ้าจะทำก็ไม่ควรบ่น





ล่าสุด เฟซบุ๊ก Warat Wanitwattanakul ที่ได้ยกท่อนหนึ่งจากหนังสือ you sadly smile in the profile picture ที่กล่าวถึงพิธีการแต่งงานของคนไทยว่างานนี้ก็มีคอมเมนต์กันกระจายเกี่ยวกับเรื่องนี้ หลายคนได้มาร่วมแชร์ประสบการณ์ว่า เข้าใจดีกับเรื่องที่เกิดขึ้น บางครั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาว โดนพิธีกรสั่งให้ทำอะไรที่ดูโรแมนติก แต่เจ้าบ่าวเจ้าสาวไม่ชอบทำ เช่น โดนสั่งให้ร้องเพลง หนุ่มบาวสาวปาน ทั้งที่บ่าวสาวไม่ชอบร้องเพลง หรือกระทั่งบังคับคนในครอบครัวบ่าวสาวให้ขึ้นเวทีเพื่ออวยพรลูกต่อหน้าแขก ทั้งที่พ่อแม่เป็นคนกลัวไมค์นอกจากนี้ บางคนยังมองว่า พิธีกรรมบางอย่างในงานแต่งงาน ไม่ใช่เพื่อตัวของบ่าวสาว แต่เพื่อผู้หลักผู้ใหญ่ เพื่อความสนุกของแขกที่มาร่วมงาน หากบ่าวสาวอึดอัดที่จะทำ จะลองเปลี่ยนรูปแบบก็ได้ ไม่ต้องทำตามคนอื่น ไม่เช่นนั้นงานก็จะกร่อย เพราะบ่าวสาวเริ่มกร่อยก่อนเพื่อน