ร้านอาหารดาวมิชลิน 2565 สุดยอดความอร่อย เจ๊ไฝ - เมธาวลัย ศรแดง คว้า 1 ดาว

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 Michelin Guide ประกาศรางวัลดาวมิชลิน ประจำปี 2565 รางวัลขวัญใจสำหรับสายกิน ที่ชอบไปลิ้มรสอาหารระดับมิชลิน กับรายชื่อร้านอาหารที่ผ่านการคัดเลือกของกรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา เชียงใหม่ ภูเก็ต และพังงา

Michelin Guide คืออะไร ?



สรุปจำนวนร้านอาหารที่ได้รับรางวัลจากคู่มือมิชลิน ไกด์ ประจำปี 2565 ได้แก่…

2 ดาวมิชลิน



ภาพจาก Ma. Amanda A.S.Gana / Shutterstock.com ภาพจาก Ma. Amanda A.S.Gana / Shutterstock.com

1 ดาวมิชลิน

ร้านที่ได้รางวัล 1 ดาวมิชลิน จำนวน 26 ร้าน ได้แก่…

รางวัลบิบ กูร์มองด์

Michelin Guide เปิดตัว 3 รางวัลใหม่





ภาพจาก ภาพจาก Michelin Guide

Michelin Guide Young Chef Award

Michelin Guide Service Award

Michelin green star





สำหรับคู่มือ มิชลิน ไกด์ นำเสนอร้านอาหารผ่านสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ขึ้นชื่อโด่งดังไปทั่วโลกเป็นรางวัลดาวมิชลิน ซึ่งผู้ตรวจสอบของมิชลิน พิจารณาผ่านเกณฑ์ทั้ง 5 โดยดูจากคุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้ ความโดดเด่นของรสชาติและเทคนิคการทำอาหาร เอกลักษณ์เฉพาะตัวของเชฟที่สะท้อนออกมาในอาหารและประสบการณ์ในมื้อนั้น รวมถึงความคุ้มค่าสมราคา และความสม่ำเสมอร้านอาหารคุณภาพสูงที่ควรค่าแก่การหยุดแวะชิมร้านอาหารยอดเยี่ยมที่ควรค่าแก่การขับรถออกนอกเส้นทางเพื่อแวะชิมสุดยอดร้านอาหารที่ควรค่าแก่การเดินทางไกลเพื่อไปชิมสักครั้ง- ร้านอาหาร 2 ดาวมิชลิน จำนวน 6 ร้าน- ร้านอาหาร 1 ดาวมิชลิน จำนวน 26 ร้าน (ติดอันดับครั้งแรก 6 ร้าน)- ร้านอาหาร ดาวมิชลินรักษ์โลก จำนวน 1 ร้าน- ร้านอาหารรางวัล บิบ กูร์มองด์ จำนวน 133 ร้าน (ติดอันดับครั้งแรก 33 ร้าน และเลื่อนระดับ 6 ร้าน)โดยมีร้านอาหารที่ผ่านการคัดสรรรวมทั้งสิ้น 361 แห่ง ตามไปดูกันเลยว่ามีร้านอะไรบ้าง…ร้านที่ได้รับรางวัล 2 ดาวมิชลิน จำนวน 6 ร้าน โดยทุกร้านเป็นร้านที่รักษาสถานะ 2 ดาวมิชลินเอาไว้ได้ ยังไม่มีร้านอื่นเพิ่มเติม ได้แก่- Chef’s Table (เชฟส์เทเบิล)- Le Normandie (เลอ นอร์มังดี)- Mezzaluna (เมซซาลูน่า)- R-Haan- Sorn (ศรณ์)- Sühring- 80/20 (เอ็ทตี้ ทเวนตี้)- อักษร (ร้านใหม่)- Blue by Alain Ducasse- Cadence by Dan Bark- Canvas- Côte by Mauro Colagreco (ร้านใหม่)- Chim by Siam Wisdom (ชิม บาย สยามวิสดอม)- Elements (เอเลเมนท์)- Gaa (ร้านใหม่เนื่องจากย้ายสถานที่ตั้ง)- Ginza Sushi Ichi- IGNIV (ร้านใหม่)- เเฌม บาย ฌอง-มิเชล โลรองต์- เจ๊ไฝ- ข้าว (สาขาเอกมัย)- ฤดู- เมธาวลัย ศรแดง- น้ำ- Paste- พรุ- สวรรค์- เสน่ห์จันทน์- ซาเวลเบิร์ก (ร้านใหม่เนื่องจากย้ายสถานที่ตั้ง)- สระบัว บาย กิน กิน- สวนทิพย์- Sushi Masato- Yu Ting Yuan (ร้านใหม่)ร้านที่ได้รับรางวัลบิบ กูร์มองด์ คือ รางวัลที่ทางมิชลิน มอบให้กับร้านอาหารอร่อยและราคาสมเหตุสมผล (Good Cuisine at a Reasonable Price) ซึ่งเป็นหมวดหลักที่สำคัญไม่แพ้หมวดดาวมิชลิน มีร้านได้รับรางวัล จำนวน 133 ร้านทั้งนี้ มีร้านแนะนำอื่น ๆ อีก 196 ร้าน โดยผลการตัดสินในปีนี้ มีร้านติดอันดับมิชลินครั้งแรก คว้ารางวัล 1 ดาวมิชลิน จำนวน 6 ร้าน โดยทุกร้านอยู่ในกรุงเทพฯ และรางวัล บิบ กูร์มองด์ จำนวน 33 ร้าน รวมถึงมีร้านติดที่โผร้านแนะนำในคู่มือ มิชลิน ไกด์ เป็นครั้งแรกอีกมากถึง 51 ร้านรางวัลที่มอบให้กับสุดยอดเชฟรุ่นใหม่ของร้านอาหารระดับดาวมิชลิน ที่มีทักษะความสามารถโดดเด่น ได้แก่ Garima Arora จากร้าน Gaaรางวัลที่มอบให้กับสุดยอดบุคลากรของร้านอาหาร ที่ทุ่มเทให้กับการบริการเพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ยอดเยี่ยม ได้แก่ Tribaud Charlemarty จากร้าน Côte by Mauro Colagrecoรางวัลดาวมิชลินรักษ์โลก หรือ MICHELIN Green Star มี 1 ร้านที่ได้รับรางวัล คือ PRU (พรุ) ร้านอาหาร 1 ดาวมิชลิน จ.ภูเก็ต คว้ารางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยเป็นร้านอาหารแห่งแรกและแห่งเดียวในไทยที่ได้รับรางวัลนี้