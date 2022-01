งานน่าเบื่อเกิน ทำ ผจก. เป็นซึมเศร้า ละอายใจทำงานไม่คุ้มเงิน ฟ้องได้ชดเชย 1.5 ล้าน

งานน่าเบื่อเกินไปทำอดีตผู้จัดการเป็นซึมเศร้า เกิดสภาวะ Bore out ชี้ในหนึ่งวันได้ทำงานแค่ 20- 40 นาที รู้สึกละอายใจ สุดท้ายฟ้องบริษัท ได้ชดเชย 1.5 ล้าน















เคยรู้สึกเบื่อหน่ายกับงานที่ทำอยู่หรือไม่ และงานที่ได้รับมอบหมายนั้นช่างน้อยเกินไปจนทำให้เรารู้สึกหมดแรงในการทำงานหรือเปล่า สำหรับ เฟรเดอริก เดสนาร์ด อดีตผู้จัดการโรงงานน้ำหอมในฝรั่งเศส ก็เคยรู้สึกเช่นนั้น และท้ายที่สุดเขาก็สามารถเรียกร้องเงินชดเชยเป็นจำนวนถึง 40,000 ยูโร หรือราว 1.5 ล้านบาท มาได้ในที่สุดโดยเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 เว็บไซต์ Unilad มีรายงานถึงเรื่องราวดังกล่าว เผยว่า เฟรเดอริก เดสนาร์ด เคยทำงานเป็นผู้จัดการโรงงานน้ำหอมแบรนด์หรู Interparfums อยู่จนถึงปี 2557 ก่อนที่เขาจะถูกให้ออกจากบริษัท อย่างไรก็ตาม เขารู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม เนื่องจากตลอดช่วงเวลา 4 ปีก่อนออกจากงาน เขาต้องจมอยู่ในความเบื่อหน่ายจากการทำงาน จนส่งผลกระทบต่อสภาวะทางจิตของเขาจนซึมเศร้า





รายงานเผยว่า เฟรเดอริกเคยเป็นพนักงานที่ทุ่มเทในงานมากและมีงานยุ่งเสมอ แต่หลังจากที่ทางโรงงานชวดสัญญาฉบับสำคัญกับลูกค้าไป เขาก็เหมือนถูกกีดกันออกจากงาน และถูกผลักไสให้ไปทำงานซ้ำซากจำเจเป็นเวลนานถึง 4 ปี จนรู้สึกซึมเศร้า เหมือนถูกทำลาย และละอายใจ







งานที่เขาทำมีเพียงธุระเล็ก ๆ น้อย ๆ ของประธาน ในแต่ละวันทำงานเขาใช้เวลาทำงานจริง ๆ เพียง 20 - 40 นาทีเท่านั้น โดยไม่มีใครสนใจว่าเขาจะมาทำงานตรงเวลาหรือไม่ ทำให้เขาเหมือนตกนรกอย่างช้า ความเบื่อที่รุนแรงทำให้เขาจมอยู่ในสภาวะ Bore out ซึ่งเป็นอาการเบื่อจากการทำงานน้อยเกินไป ตรงข้ามกับ Burn out ซึ่งเกิดจากการทำงานมากเกินไปจนสภาพจิตใจพังทลาย



"ผมไม่เหลือแรงจะทำอะไรอีกแล้ว ผมรู้สึกผิดและละอายใจที่รับเงินเดือนมาจากการไม่ทำอะไรเลย ผมรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนล่องหนในบริษัท" เฟรเดอริก กล่าว



ทนายความของเฟรเดอริก เผยว่า สภาวะ Bore out ทำให้ลูกความของเขาเกิดอาการลมชักขณะขับรถ จนเกิดอุบัติเหตุและทำให้เขาจมอยู่ในภาวะโคม่านานหลายวัน หลังจากนั้นเขาก็เริ่มป่วย โดยสภาพทางจิตใจที่ทรุดหนักทำให้เขาลาป่วยนาน 6 เดือน ก่อนที่เขาจะถูกให้ออกจากงานในปี 2557

แต่ท้ายที่สุดจากการตัดสินของศาลแรงงานในปี 2563 ศาลพิจารณาว่างานที่น่าเบื่อเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาเกิดอาการ Bore out ซึ่งเข้าข่ายการละเมิดรูปแบบหนึ่ง ซึ่งท้ายที่สุดทางบริษัทก็ต้องจ่ายเงินชดเชยให้เขาจำนวน 40,000 ยูโร หรือราว 1.5 ล้านบาท







เพื่อจะเรียกร้องค่าชดเชยจากทาง Interparfums เฟรเดอริกตัดสินใจยื่นฟ้องเพื่อเรียกเงิน 360,000 ยูโร หรือราว 13.7 ล้านบาท ฐานะล่วงละเมิดและเลิกจ่างอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งทางทนายความของบริษัทพยายามออกมาโต้กลับ โดยอ้างว่า เฟรเดอริกไม่เคยพูดหรือบ่นอะไรเลยเกี่ยวกับความเบื่อหน่ายของเขา ระหว่างช่วงเวลา 4 ปีดังกล่าว หากเขาไม่มีอะไรทำจริง ๆ เหตุใดถึงไม่พูดอะไรเลยขอบคุณข้อมูลจาก Unilad