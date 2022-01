ถอดยศเจ้าชายแอนดรูว์ - คืนตำแหน่งทหาร หลังศาลฟ้องข้อหาล่วงละเมิด สู้คดีฐานะคนธรรมดา

เจ้าชายแอนดรูว์

ภาพจาก JOHN THYS / AFP



วันที่ 13 มกราคม 2565 สำนักข่าวบีบีซี รายงานว่า สำนักพระราชวังบักกิงแฮม ประกาศถอดยศเจ้าชายแอนดรูว์ ดยุกแห่งยอร์ก (Prince Andrew Duke of York) พระราชโอรสพระองค์ที่ 2 ใน สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร และยึดคืนตำแหน่งทางการทหาร ภายหลังจากศาลสหรัฐฯ ลงประทับตราฟ้องในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศ ต่อคู่กรณีคือ เวอร์จิเนีย กิฟฟรีย์ (Virginia Giuffre) โดยผู้พิพากษาระบุว่า การดำเนินการทางแพ่งในคดีนี้สามารถดำเนินต่อไป ไม่ใช่เพียงเพราะตัดสินตามคำกล่าวหาของเธอ

https://twitter.com/RoyalFamily/status/1481674049310896129



บีบีซีอ้างอิงตามแหล่งข่าว ระบุว่า บทบาทหน้าที่ของเจ้าชายแอนดรูว์ในฐานะสมาชิกราชวงศ์ ถูกคืนสู่ราชินีแล้วโดยมีผลทันที และจะถูกจัดสรรให้กับสมาชิกราชวงศ์คนอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม เจ้าชายแอนดรูว์ยังคงฐานันดรศักดิ์ Her Royal Highness หรือ HRH ไว้ แต่จะไม่ใช้ในตำแหน่งทางการใด ๆ



ภาพถ่ายในอดีต เจ้าชายแอนดรูว์ - เวอร์จิเนีย จุฟฟรีย์ และจิสเลน แม็กซ์เวลล์ (ขวาสุด)

ภาพจาก AFP PHOTO / UNITED STATES DISTRICT COURT

FOR THE SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK

สำหรับกรณีการฟ้องร้องของเจ้าชายแอนดรูว์ เกี่ยวข้องกับ เจฟฟรีย์ เอฟสตีน (Jeffrey Epstein) นักการเงินและมหาเศรษฐีชาวอเมริกัน ที่ได้รับฉายาว่าเจ้าพ่อค้ากาม ถูกจับกุมในข้อหาค้ามนุษย์ เมื่อเดือนสิงหาคม 2562 จากกรณีที่มีผู้หญิงหลายคนออกมาเปิดโปงว่านายเจฟฟรีย์เป็นนายหน้าจัดหาเด็กสาวให้นักธุรกิจและมหาเศรษฐี ซึ่งต่อมา เจฟฟรีย์ได้ฆ่าตัวตายภายในเรือนจำ ขณะที่ เวอร์จิเนีย กิฟฟรีย์ หรือ เวอร์จิเนีย โรเบิร์ตส (Virginia Roberts) ได้ยื่นฟ้องคดีแพ่งในนิวยอร์ก กล่าวอ้างว่า เธอเป็นหนึ่งในเหยื่อค้ากามของเอฟสตีน และแฟนสาวไฮโซ จิสเลน แม็กซ์เวลล์ (Ghislaine Maxwell) ซึ่งส่งเธอให้เจ้าชายแอนดรูว์ ล่วงละเมิดทางเพศ ในขณะที่ยังเป็นผู้เยาว์ อายุ 17 ปี

เจฟฟรีย์ เอฟสตีน

ภาพจาก AFP PHOTO / NEW YORK STATE SEX OFFENDER REGISTRY/HANDOUT



นอกจากนี้ บีบีซี ยังได้เผยว่า คดีความของเจ้าชายแอนดรูว์ ยังได้สร้างความกังวลต่อราชวงศ์ เนื่องจากปีนี้ เป็นปีกาญจนาภิเษกครบรอบ 70 ปี ของการเสด็จขึ้นครองราชย์ของควีนอลิซาเบธที่ 2 กระทั่งมีการตัดสินใจที่ชัดเจน และประกาศออกมาครั้งนี้ โดยภายหลังจากสำนักพระราชวัง เผยแถลงการณ์ล่าสุด แหล่งข่าวใกล้ชิดดยุกแห่งยอร์ก ระบุเพียงว่า "จะปกป้องตัวเองต่อไป"



โดยแถลงการณ์ของสำนักพระราชวังบักกิงแฮม ระบุว่ารายงานเผยว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นของเจ้าชายแอนดรูว์ ได้รับการหารือภายในราชวงศ์อย่างทั่วถึงแล้ว เช่นเดียวกับกรณีของแฮร์รี่และเมแกน ก่อนที่จะมีแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ ขณะที่ทางด้าน โฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่า ไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการคืนตำแหน่งทางทหารเจ้าชายแอนดรูว์ และเป็นเรื่องของพระราชวังโดยเมื่อเดือนที่ผ่านมา แม็กซ์เวลล์ ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานจัดหาและค้าเด็กสาวที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะส่งให้เอฟสตีนเพื่อการล่วงละเมิดทางเพศคดีความที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาหลายปี ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง เจ้าชายแอนดรูว์ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง และส่งผลต่อภาพลักษณ์ของราชวงศ์ ในขณะที่เจ้าชายแอนดรูว์ ปฏิเสธตลอดทุกข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศเวอร์จิเนีย แม้ว่าก่อนหน้านี้จะยอมรับเคยรู้จักกับเอฟสตีน แต่เป็นเพียงความสัมพันธ์ในฐานะเพื่อนและด้านธุรกิจเท่านั้นตัวแทนของเจ้าชายแอนดรูว์ กล่าวว่า ทรงปฏิเสธอย่างแข็งขัน และตัวแทนยังได้กล่าวขอบคุณข้อมูลจาก BBC