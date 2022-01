ธรรมนัส โพสต์หลังเห็น พปชร. แพ้ยับ นี่คือ ประชาธิปไตย ก่อนบอมบ์ประโยคสุดซี้ด

ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า เคลื่อนไหวหลังทราบผล เลือกตั้งซ่อมหลักสี่ ระบุนี่คือ ประชาธิปไตย ทิ้งท้ายประโยคเด็ด ศัตรูของศัตรู คือ มิตร





ทราบผลเรียบร้อยแล้ว สำหรับการเลือกตั้ง ส.ส.กทม. เขต 9 หลักสี่ - จตุจักร แม้จะยังไม่เป็นทางการ แต่ผู้ที่คว้าอันดับ 1 ได้แก่ นายสุรชาติ เทียนทอง พรรคเพื่อไทย 29,416 คะแนน ซึ่งค่อนข้างจะชนะแบบลอยลำ โดยทิ้งห่างอันดับ 2 คือ เพชร กรุณพล จากพรรคก้าวไกล ราว 9,000 คะแนน ส่วนพรรคพลังประชารัฐแชมป์เก่า ส่ง นางสรัลรัศมิ์ เจนจาคะ ลงชิงชัยแทน นายสิระ ที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง แต่กลับได้รับเลือกเป็นอันดับที่ 4 ด้วยคะแนน 7,906 คะแนน









อย่างไรก็ดี ความเคลื่อนไหวที่ได้รับการจับตาอย่างมากคือ ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา ซึ่งโพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2565 หลังจากทราบผลการเลือกตั้งซ่อม กทม. เขต 9 หลักสี่ - จตุจักร แม้จะเป็นธรรมเนียมปกติของคนการเมือง แต่ก็แฝงไปด้วยประโยคที่ชวนตีความไม่น้อย โดยระบุว่า

"ผมดีใจมากครับที่เห็นพี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้ง นี่คือ "ประชาธิปไตย" ครับ the enemy of my enemy is my friend (ศัตรูของศัตรูคือมิตร)"









การเคลื่อนไหวดังกล่าว เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสข่าวว่า กลุ่มการเมืองอดีต ส.ส.พรรค พปชร. ซึ่งนำโดย ร.อ. ธรรมนัส กำลังมีความพยายามให้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตัดสินใจปรับคณะรัฐมนตรี ( ครม.) ในเร็ว ๆ นี้ หรือไม่

























สำหรับ ร.อ. ธรรมนัส อดีตเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ( พปชร. ) ได้รับมติเสียงข้างมากจาก คณะกรรมการบริหาร (กก.บห.) และ ส.ส. พปชร. มีมติขับ ร.อ. ธรรมนัส และ 21 ส.ส. ออกจากพรรค เมื่อวันที่ 19 มกราคม ที่ผ่านมา ก่อนที่เมื่อวันที่ 28 มกราคม ร.อ. ธรรมนัส และ ส.ส. รวม 18 คน จะย้ายเข้าร่วมพรรคเศรษฐกิจไทย