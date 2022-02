ไวรัล ป้ายคิดเงินก่อนอุ่นอาหาร ภาษาไทยพอได้ แต่ภาษาอังกฤษอ่านแล้ว...หืม

ร้านแปะป้ายเตือนลูกค้า คิดเงินก่อนอุ่นอาหาร ภาษาไทยยังพอเข้าใจ แต่ภาษาอังกฤษแบบนี้อ่านแล้วมีอึ้ง งานนี้คนแชร์จนเป็นไวรัล ภาษาอากู๋ขั้นเทพจริง ๆ









วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 กลายเป็นไวรัลที่คนแชร์กันสนั่น สำหรับข้อความแจ้งเตือนลูกค้าจากผู้ให้บริการ วัตถุประสงค์ คือ ต้องการให้ลูกค้าชำระค่าอาหารที่ต้องการให้เรียบร้อย ก่อนจะนำอาหารไปอุ่นที่เครื่องอุ่นอาหาร



โดยมีการแปะกระดาษบอกคุณลูกค้าทั้งหลายด้วยข้อความว่า "คิดเงินก่อนอุ่นสินค้าค่ะ/ครับ" ประโยคดังกล่าว เป็นข้อความในลักษณะภาษาพูด แม้จะไม่ใช่ภาษาที่เป็นทางการ แต่เมื่อคนไทยอ่านแล้วก็เข้าใจได้ว่าต้องนำสินค้าไปจ่ายเงินก่อน แล้วค่อยนำมาเวฟให้ร้อน











ทั้งนี้ ที่หลายคนโฟกัสไม่ได้อยู่ที่ภาษาไทย แต่เป็นข้อความภาษาอังกฤษที่กำกับมาด้วย เพื่อสื่อสารกับลูกค้าชาวต่างชาติ ระบุว่า "Think about the money before warming up the product." อื้อหือ.. อ่านแล้วหลายคนเอามือทาบอก เพราะเป็นข้อความที่แปลตรงตัวมาจากภาษาไทย ทำให้ความหมายผิดเพี้ยนสุด ๆ แทนที่จะมีความหมายเกี่ยวกับการชำระเงิน แต่กลายเป็นความหมายที่ว่า ให้ลูกค้าคิดถึงเงินก่อนที่จะเอาสินค้าไปอุ่น

งานนี้หลายคนพากันขำกับผลงานการแปลของ Google Translate ที่ช่วยเตือนให้ดูเงินในกระเป๋าก่อนอุ่นอาหารด้วย ร้านที่คิดถึงลูกค้าแบบนี้น่าสนับสนุนจริง ๆ และสำหรับข้อความที่ถูกต้องควรจะเป็น "Please pay first before reheating the food." ซึ่งคาดว่าช่วยป้องกันความวุ่นวาย เนื่องจากหากนำสินค้าไปอุ่นก่อน อาจเกิดความงงได้ว่าลูกค้าคนไหนจ่ายเงินแล้ว คนไหนยังไม่ได้จ่ายนั่นเอง

















ขอบคุณข้อมูลจาก ทวิตเตอร์ @kung12x