หมวดไวกิ้ง เจอดราม่าเป็น ตร. ใส่ชุดว่ายน้ำไม่น่าเคารพ ลั่นฮัลโหลนี่มันปี 2022 แล้ว !

เจอดราม่าซะงั้น สำหรับ หมวดไวกิ้ง ร.ต.ท.หญิง ภัทรศยา ฤกษ์รัตน์ หลังมีภาพในชุดว่ายน้ำออกมา จนคนวิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมกับการเป็นตำรวจ ล่าสุด (17 กุมภาพันธ์ 2565) เจ้าตัวเลยออกมาชี้แจงว่า เฉลยก็ได้ค่ะ ภาพนี้ถ่ายไว้เพื่อส่งกองประกวดเวทีหนึ่ง แต่ต่อมาด้วยเหตุผลหลายอย่าง ทำให้เราไม่ได้ไปออ ที่บ้านก็ขอให้เบรกไว้ก่อน เพราะกลัวว่าจะกระทบหลายอย่าง

ใครที่มองว่าเป็นตำรวจใส่ชุดว่ายน้ำแล้วเสื่อม / ทำตัวไม่น่าเคารพ / ไม่น่าพึ่งพิงได้... ฮัลโหล นี่มันปี 2022 แล้วค่ะ คุณภาพของงานไม่ได้ขึ้นอยู่กับลุคค่ะ เราคนนึงที่โตมากับสังคมที่ conservative แต่ก็เชื่อว่าทุกอย่างมันต้องมีความพอดี ใส่ชุดว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำ พ่อแม่เราไม่ว่านะคะ ถือว่าถูกต้องตามกาลเทศะ



ตอนแรกก็มีความงอแง และเราชอบลองทำอะไรใหม่ ๆ get out of comfort zone ชอบหาโอกาสให้ตัวเองอยู่แล้ว ตรง ๆ ก็คือเสียดายโอกาส ไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นตำรวจแล้วต้องตัด personality ความชอบออกไปเพื่อ fit in สังคมที่ถูกตั้ง stereotype ว่าต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ แต่ก็โอเคทำอะไรก็ควรคิดถึงสังคมของเราด้วย ควรหา balance ทำทุกอย่างให้พอดี ๆ ไม่เว่อร์ไป ไม่เดือดร้อนใครก็โอเคแล้ว