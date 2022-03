คนไทยเมนต์ยับ ร้านดังเหมือน After you เป๊ะตั้งแต่ ชื่อ-โลโก้ยันมะม่วงคากิโกริ

คนไทยคอมเมนต์กระจาย ร้านขนมหวานชื่อดังในมาเลเซีย เหมือน After you เกือบหัวจรดเท้า ตั้งแต่โลโก้ การตกแต่งร้าน ยันเมนูมะม่วงคากิโกริ แถมขยายสาขาไปทั่ว ยอมเลย...

ภาพจาก Ever After Malaysia

โดยจะเห็นว่า ชื่อของร้าน Ever After มีความคล้ายกับ After you มาก นอกจากนี้ โลโก้โลโก้รูปหมีในวงกลมของร้าน Ever After ยังมีความคล้ายคลึงกับรูปแกะในวงกลมของร้าน After you ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของราศีเมษ ราศีของคุณเมย์ ผู้ก่อตั้งร้านอาฟเตอร์ยู

วันที่ 6 มีนาคม 2565 โลกออนไลน์ของไทยถึงกับอึ้ง เมื่อ เฟซบุ๊ก Malaysia Shopping Mall ได้เผยว่า แอดมินของเพจได้ไปดูหนังที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง และถ่ายรูปร้าน Ever After ร้านขนมหวานชื่อดังในมาเลเซีย ที่ตอนนี้กำลังขยายสาขามาตามห้างสรรพสินค้า และเตรียมจะเปิดร้านใหม่ในห้างเร็ว ๆ นี้ ทว่า ร้านนี้กลับได้รับความสนใจจากคนไทยอย่างมาก เพราะว่าโลโก้และเมนูของร้าน คล้ายกับร้านขนมหวาน After you เหลือเกิน