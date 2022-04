รู้จัก ปริญญ์ พานิชภักดิ์ ลูกชาย ดร.ซุป ผอ.สู้ศึกเลือกตั้งผู้ว่าฯ ปชป. ดีกรีไม่ธรรมดา

มาทำความรู้จัก ปริญญ์ พานิชภักดิ์ ลูกชายของ ดร.ซุป ศุภชัย พานิชภักดิ์ หลังได้รับการแต่งตั้งเป็น ผอ.สู้ศึกเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ดีกรีไม่ธรรมดาจริง ๆ เรียนจบ มีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เพียบ









เหลือเวลา 1 เดือนนิด ๆ ก็จะถึงเวลาของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้ว โดยจะเลือกตั้งกันวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 ในตอนนี้ผู้สมัครแต่ละคนก็ต่างลงพื้นที่หาเสียง ชูนโยบายต่าง ๆ ให้คนหันมาเลือก และหนึ่งในตัวเต็งที่มีโอกาสคว้าเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม. นั่นก็คือ เอ้ สุชัชวีร์ จากพรรคประชาธิปัตย์ ที่ชูนโยบาย "เปลี่ยนกรุงเทพฯ"



อย่างไรก็ตาม แม้ทุกคนจะรู้ว่า ดร.เอ้ เป็นผู้สมัคร แต่คงไม่รู้ว่า ใครคือเบื้องหลังที่คอยสนับสนุน วางแผนให้ ดร.เอ้ ในการชิงคะแนนเสียงจากประชาชน วันนี้กระปุกดอทคอมจะมาเฉลย คน ๆ นั้น คือ ปริญญ์ พานิชภักดิ์ ผอ.สู้ศึกเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. จากพรรคประชาธิปัตย์ และเราจะมาทำความรู้จักเขาคนนี้กัน





ประวัติเบื้องต้น









ประวัติการศึกษา

แม้จะเรียนจบด้านดังกล่าว แต่เขาก็ไม่หยุดหาความรู้เพิ่มเติม เพราะหลังจากนี้ก็มีการเข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงหลายหลักสูตร เช่น หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS), หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.) รุ่นที่ 2, หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 15

ประวัติการทำงาน











- ที่ปรึกษาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ



- กรรมการสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย



- กรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ



- กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



- ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย



- กรรมาธิการคณะกรรมาธิการวิสามัญการศึกษาผลกระทบ CPTPP รัฐสภา



- ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์

การเข้าสู่วงการการเมือง

นายปริญญ์ เข้าสู่วงการการเมืองในปี 2562 ด้วยการเป็นรองหัวหน้าพรรคและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันสมัย พรรคประชาธิปัตย์ รวมถึงเป็นที่ปรึกษาของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค และคอยวางแผนขับเคลื่อนภาคการเกษตร แก้ปัญหาอีกมากมาย เช่น แก้ปัญหาสินค้ามังคุดล้นตลาด เป็นต้น









กรณีข่าวฉาวลวนลามผู้หญิง

หลังจากที่นายษิทรา เบี้ยบังเกิด ทนายความชื่อดัง ออกมาแฉว่า มีรองหัวหน้าพรรครายหนึ่ง พ่อมีชื่อเสียงมาก ลวนลามผู้หญิง ทำให้คนตั้งข้อสงสัยว่าเป็นนายปริญญ์ ในเรื่องนี้ นายปริญญ์ ตอบว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง ตนรู้ตัวว่าทำอะไรลงไป และเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นประโยชน์กับใครทั้งสิ้น หลังจากนี้จะมีการแถลงข่าวชี้แจงอีกครั้ง













นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ เกิดเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2520 เป็นบุตรชายของนายศุภชัย พานิชภักดิ์ และนางศสัย พานิชภักดิ์ มีน้องสาว 1 คน คือ นางสาวนฤน พานิชภักดิ์ ซึ่งเป็นดีไซเนอร์เขาเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล จากนั้นจึงย้ายไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษจนจบระดับไฮสคูล และเมื่อเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษา ก็เดินตามรอยคุณพ่อ เรียนเรื่องการเงิน จนสามารถจบระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงิน BSc. Economics and International Relations จาก London School of Economics and Political Science ได้สำเร็จชีวิตการทำงานของเขา เริ่มต้นการทำงานในสายเศรษฐศาสตร์ ตำแหน่ง วาณิชธนากร ที่ ABN AMRO Bank ของประเทศอังกฤษ ตั้งแต่ปี 2542 ก่อนที่จะย้ายสายไปทำงานด้านการตลาดตามธนาคารชื่อดังอีกหลายประเทศ เช่น Deutsche Bank - Tisco, เครดิต ลียองเนส์ ซึ่งตำแหน่งก็ขยับสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงระดับ ผอ. ก่อนที่จะกลับมารับงานในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2557 ในอีกหลายตำแหน่ง ได้แก่และล่าสุด เมื่อถึงการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ในปี 2565 ทางพรรคก็แต่งตั้งให้นายปริญญ์เป็น ผอ.สู้ศึกเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ซึ่งถ้าใครติดตามข่าวจากฝั่งพรรคประชาธิปัตย์บ่อย ๆ คงจะเห็นรูปที่นายปริญญ์ เดินคู่กับ ดร.เอ้ อยู่ตลอด