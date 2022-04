ฝรั่งไม่เก็ต คนไทยขี่ จยย. ใส่แมสก์ แต่ไม่ใส่หมวกกันน็อก เมนต์สนั่นเป็นเพราะอะไร ?

ภาพจาก TikTok @lokti_travel ภาพจาก

วันที่ 21 เมษายน 2565 โซเชียลมีการแชร์คลิปจากผู้ใช้ TikTok @lokti_travel ซึ่งเป็นหนุ่มชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเมืองไทย เขาเป็นนักรีวิวตัวยง และได้เปิดบัญชี TikTok ใหม่ในการรีวิวสิ่งต่าง ๆ ของบ้านเรา คลิปแรกโพสต์เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 ผ่านมาเดือนกว่า เข้าทำคลิปรีวิวเมืองไทยลงไปแล้วเกือบ 60 คลิป



ส่วนที่ไม่ใส่หมวกกันน็อก บางคนเข้าไปคอมเมนต์บอกว่าเป็นภาระสำหรับการเดินทางไปไหนมาไหนใกล้ ๆ บ้างก็บอกว่าอากาศเมืองไทยร้อนมาก ยิ่งสวมหมวกกันน็อกยิ่งทำให้เหงื่อออกศีรษะ ทำให้ผมมันและมีกลิ่นเหม็น รวมถึงมีคนบอกว่าแล้วแต่คนในพื้นที่นั้น ๆ เพราะบางพื้นที่ บางจังหวัดก็สวมใส่กันจนติดเป็นนิสัย หรืออาจเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจพื้นที่นั้นเคร่งครัดเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตาม ควรสวมใส่ทั้ง 2 อย่าง เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตที่เรารัก

โดยมีคลิปหนึ่งที่โพสต์ด้วยความสงสัย ไม่เข้าใจพฤติกรรมของคนไทย เป็นคลิปถ่ายคนขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านไป-มาบนท้องถนน แต่ละคนไม่ว่าหญิงหรือชาย ทุกคนจะสวมหน้ากากอนามัย เนื่องจากประเทศไทยยังคงมีการแพร่ระบาด โควิด 19 ต่อเนื่อง แต่ผู้ขับขี่เหล่านี้กลับไม่สวมหมวกกันน็อก ทั้งที่สำคัญมากเช่นกันทั้งนี้ ผู้โพสต์ระบุว่า "Only one thing I cannot understand in Thailand. Why does everyone in Thailand Wear masks on motorcycle but don’t wear helmets" แผลได้ว่า สิ่งเดียวที่ฉันไม่เข้าใจในประเทศไทย ทำไมคนไทยทุกคนใส่หน้ากากแต่ไม่ใส่หมวกกันน็อกเมื่อคลิปนี้แพร่ออกไปก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจทีเดียว มีการเปรียบเทียบกันระหว่างกลัวเสียชีวิตเพราะติดเชื้อ กับการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ ควรกลัวอะไรมากว่ากัน ซึ่งหลายคนก็เข้ามามาบอกว่า เมื่อก่อนคนไทยก็สวมหน้ากากกันอยู่แล้ว เพื่อป้องกันมลพิษทางอากาศ ไม่ว่าจะเป็นควันรถ หรือฝุ่น PM2.5 ยิ่งมีการแพร่เชื้อก็ยิ่งใส่กันตลอดจนกลายเป็นนิสัยขอบคุณข้อมูลจาก