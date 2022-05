เกินไปไหม !? พริตตี้สาวเจอลวงไปทำร้าย จับโกนผม-คิ้ว ใช้หนี้ 1 หมื่นบาท

วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวของตัวเองที่ถูกเจ้าหนี้จับโกนหัว และอัดคลิปโดยให้พูดว่าเป็นการตัดผมเพื่อใช้หนี้ โดยมีเรื่องราวดังนี้...





เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 มีรุ่นพี่ A โทร. มาคุยเรื่องการไปทำงาน หลังจากนั้นพี่คนดังกล่าวก็มารับ ระหว่างทาง A บอกว่าปวดฉี่ จึงขอแวะปั๊มน้ำมัน แต่รถยังไม่ทันจอดดี มีอีกคนคือ B กระชากหัวตนไปขึ้นรถของ C ซึ่ง C เป็นเจ้าหนี้ที่ตนเคยไปยืมเงิน 10,000 บาท พอขึ้นรถตนก็ถูก B ทำร้ายด้วยการต่อยท้อง และถูกนำตัวไปทำร้ายต่อที่รีสอร์ตแห่งหนึ่ง













เจ้าของเรื่องเล่าว่าคู่กรณีเปิดห้องเพื่อพาตนมาทำร้ายโดยเฉพาะ หลังจากนั้น B และ C ได้ผลัดกันทำร้ายตน ก่อนที่ C (เจ้าหนี้) ได้โกนหัวตนพร้อมอัดคลิป บังคับให้ตนพูดว่าตัดผมเพื่อใช้เงิน C ก่อนจะเอาเงินในประเป๋าตนไป 300 บาท และเงินในบัญชีอีก 2,300 บาท และพาตนไปส่งที่ตลาดน้ำแห่งหนึ่งซึ่งทั้งตัวไม่มีเงินเลย จึงโทร. หาน้องและพี่ชายให้มารับพานั่งแท็กซี่กลับบ้าน





"ตอนนั้นคือความรู้สึกความกลัวเต็มหัวไปหมดดีแค่ไหนที่รอดตายมาได้"





เจ้าของเรื่องบอกอีกว่า เรื่องไหนผิดตนก็ยอมรับ ไม่คิดหนีหรือจะโกงใคร ยืมเงินแค่ 10,000 บาท ต้องทำกันขนาดนี้เลยเหรอ เป็นพี่น้องกันมาก่อน เป็นผู้หญิงเหมือนกันน่าจะเข้าใจความรู้สึก แค่ตบตี ทำร้าย ก็ว่าหนักแล้ว มาโกนหัว โกนคิ้ว กันแบบนี้ตนจะใช้ชีวิตยังไง รุนแรงเกินไปไหม ตนจะทำงานยังไง กว่าผมจะยาว ตนต้องทำงานหาเงินเอง ใช้ชีวิตลำบากมาก





"ฝากทุกคนที่ได้อ่านถ้าคิดว่ามันรุนแรงไปสำหรับเด็กคนหนึ่งช่วยแชร์ออกหน่อยนะคะ หนูอยากให้เรื่องนี้ดังออกไป"