Russell Crowe ติดใจ กทม. หนัก ถึงขั้นร่วมจับตาเลือกตั้งผู้ว่าฯ ไปสุดเลยคุณพี่ !

ล่าสุด วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 รัสเซล โครว์ โพสต์คลิปรายการโปรโมตรายการ "ถกไม่เถียง" ทางช่อง 7HD พร้อมแท็กชื่อ ทิน โชคกมลกิจ พิธีกรรายการ เนื่องจาก รัสเซล จะมาร่วมเป็นหนึ่งในแขกรับเชิญด้วย











รัสเซล โครว์ โพสต์คลิปรายการพร้อมข้อความว่า "Bangkok, a big decision looms. Intrepid reporter ⁦@tinchok555⁩ is on the case. Who should be the next Governor ?" (ถึงคนกรุงเทพ จากนี้จะเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ และนักข่าวผู้กล้าหาญ ทินโชค จะร่วมจับตาด้วยว่า ใครควรเป็นผู้ว่าฯ คนต่อไป)



ทั้งนี้ รัสเซล จะร่วมเป็นแขกรับเชิญทางวิดีโอคอล เพื่อพูดคุยและแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ "จับตาการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม." ในฐานะที่เคยมาถ่ายหนังในกรุงเทพฯ และตระเวนถ่ายรูปเซลฟี่พิกัดเด็ด ๆ รอบกรุงเทพฯ จึงถูกเชิญเพื่อแสดงความคิดเห็นในส่วนของคนนอกที่ร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้งครั้งนี้ด้วย





โดยผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ทุกท่าน จะได้แสดงวิสัยทัศน์ในการแก้ปัญหาภายใน กทม. ซึ่งจะมี 7 คำถาม จาก 7 คนดัง และถือเป็นครั้งแรกกับคำถามจากนักแสดงระดับโลก รัสเซล โครว์

สามารถติดตามได้ในรายการพิเศษ 22 พฤษภา ชี้ชะตากรุงเทพฯ กับ ถกไม่เถียง วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ทางช่อง 7HD ตั้งแต่เวลา 16.15 - 18.00 น.