ย้อนจังหวะเดือด โจนาธาร เข็มดี ปั่นนักเตะอินโดฯ โดน 3 แดง แฟนบอลรุมรีพอร์ต IG ปลิว

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ถึงแม้ฟุตบอลชายซีเกมส์ 2021 รอบรองชนะเลิศระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย จะจบลงไปแล้ว ซึ่งไทยสามารถเข้ารอบชิงเหรียญทองได้สำเร็จ อย่างไรก็ตาม เกมนี้ยังมีควันหลงเดือดปุด ๆ ลามปามมาถึงอินสตาแกรมของโจนาธาร เข็มดี นักเตะไทยที่โดนแฟนบอลอินโดฯ รีพอร์ตจนไอจีใช้งานไม่ได้ ซึ่งเบน เดวิส นักเตะไทยอีกคนก็เป็นคนออกมายืนยันเรื่องนี้ว่า IG ของโจนาธารบินแล้ว

โจนาธารมีส่วนเกี่ยวข้องกับจังหวะ 3 ใบแดง

เมื่อเหตุการณ์สงบ กรรมการตัดสินใจให้ใบเหลืองโจนาธาร ทำให้เจ้าตัวกุมหัวข้องใจสุด ๆ จากนั้นก็ไปแจกใบเหลืองผู้เล่นอินโดฯ (เบอร์ 13) เป็นใบเหลือง-แดง ถูกไล่ออกเป็นคนที่ 2 และแจกใบเหลือง-แดง ผู้เล่นอินโดฯ (เบอร์ 15) คนที่ 3 แต่ทั้งเกมมีใบแดง 4 ใบ เพราะไทยโดนไปก่อนหน้านี้แล้ว

ในสนามเดือด ในอินสตาแกรม โจนาธารก็ปั่นซะเดือด

และนี่อาจจะเป็นสาเหตุทั้งหมดที่ทำให้แฟนบอลอินโดฯ รุมแห่รีพอร์ตอินสตาแกรมโจนาธาร จนเจ้าตัวต้องเปิดแอคเคานต์สำรองขึ้นมาอีกอัน ภาพแรกที่ลงคือ เป็นภาพที่ตัวเองโดนใบแดงนัดเจอมาเลเซีย เขียนข้อความว่า "I'm sorry for what I did and please don't report my last account again" แปลว่า ขอโทษในสิ่งที่เกิดขึ้น แต่กรุณาอย่ารีพอร์ตอินสตาแกรมผมอีกเลย









ส่วนใครที่ยังไม่เข้าใจว่าทำไมแฟนบอลอินโดฯ จึงมารุมโจนาธารจนไอจีปลิว เรื่องนี้เรามีคำตอบมาให้ช่วงทดเวลาบาดเจ็บในช่วงต่อเวลา ตอนนั้นไทยนำอยู่ 1-0 แต่ผู้เล่นอินโดฯ โดนใบแดง 3 คนรวด นั่นเป็นเพราะ พาตริก กุสตาฟส์สัน โดนทำฟาวล์ในจังหวะหลุดเดี่ยวจนได้รับบาดเจ็บ ทำให้โจนาธารที่เป็นกองหลังปรี่ขึ้นมาจุดเกิดเหตุบริเวณกลางสนามทันที พร้อมกับนักเตะไทยคนอื่น ๆ หลายคนพุ่งมาเอาเรื่องนักเตะอินโดฯ (เบอร์ 3) จนสุดท้ายนักเตะคนนั้นก็โดนใบแดงไล่ออกเป็นใบแดงใบแรกดูเหมือนเรื่องไม่น่าจะมีอะไร ทันใดนั้นเอง โจนาธารก็ถูกผู้เล่นอินโดฯ ผลักจากด้านหลัง จนตัวไปกระแทกหลังกรรมการ ผู้เล่นอินโดฯ (เบอร์ 13) อีกคนที่โดนลูกหลงกระแทกไปด้วย ไม่พอใจ จับโจนาธารเหวี่ยงคอจนล้ม ส่วนผู้เล่นอินโดคนอื่น ๆ ต่างปรี่เข้ามาเอาเรื่องโจนาธาร บรรยากาศเริ่มทะลักถึงจุดเดือด หวิดมีมวย เดือดร้อนถึงกวินทร์ ธรรมสัจจานันท์ กัปตันทีมต้องทิ้งหน้าประตูมาช่วยห้ามจากจังหวะนี้เอง ทำให้แฟนบอลอินโดฯ มองว่าโจนาธารเป็นตัวปั่นที่ทำให้ทีมโดนใบแดงถึง 3 ใบ นอกเหนือจากจังหวะนี้แล้ว ก็ยังมีจังหวะอื่น ๆ อีก เวลาที่เกมเดือด ๆ โจนาธารมักวิ่งขึ้นมาปั่นเสมอ หรือในบางครั้ง เวลาโจนาธารถูกทำฟาวล์ ก็มักจะลงไปนอนนาน ๆ เรียกใบเหลืองให้อีกฝ่าย จนโดนด่าว่าเล่นละครตบตาก็มีแต่เรื่องนี้ยังไม่จบเพียงเท่านั้น เพราะหลังเกมการแข่งขัน โจนาธารมีการโพสต์สตอรี่ในอินสตาแกรมต่อ แฟนบอลอินโดฯ ยิ่งเห็นยิ่งหัวร้อนสตอรี่อันแรก ลงรูปเกมการแข่งขันที่ผู้เล่นไทยปลอบใจอินโดฯ หลังจบเกม พร้อมเขียนข้อความว่าหรือแปลว่าส่วนสตอรี่อีกอัน เป็นภาพนิ่งก่อนจังหวะเจ้าปัญหาที่พาตริก กุสตาฟส์สัน โดนผู้เล่นอินโดฯ ถีบไปที่หน้าท้อง เขียนข้อความว่า "Susu brother" (สู้ ๆ นะพี่)